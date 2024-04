Dieci colli 2024, le novità: data e percorso. Come iscriversi

Bologna, 9 aprile 2024 - Divertirsi faticando, ma sentendosi più sicuri. La Dieci colli Arrow cambia percorso per garantire la massima assistenza e la totale sicurezza ai partecipanti, in quello che è un grande appuntamento per i cicloamatori e gli appassionati delle due ruote. L'evento, giunto alla 38esima edizione, è in programma per domenica 2 giugno 2024 ed è possibile iscriversi fino al 9 maggio nella sezione web dedicata del portale Endu.

La 38esima edizione della Dieci colli è in programma per domenica 2 giugno 2024

Le variazioni del percorso

A seguito di un ultimo controllo delle strade del tracciato l'organizzazione, che vede il proprio punto di riferimento nella polisportiva del circolo Giuseppe Dozza, ha optato per un cambiamento del percorso, incentivato in particolar modo dai danni provocati dall'alluvione del 2023. Confermate la modalità della prova, che consiste in una corsa unica, e la lunghezza dell'itinerario, che rimane a 116 km, mentre il dislivello totale è aumentato a 2.290 metri. Sia partenza che arrivo della manifestazione sono in programma ai giardini Margherita, tra le mura di Bologna.

Le tappe della corsa

Partiti da Bologna e dopo avere attraversato alcuni chilometri della val di Zena, i corridori si appresteanno a superare la salita di Botteghino di Zocca, prima di scendere verso Pianoro. Circa un mese dopo, la stessa salita è presente anche nel tragitto della tappa Cesenatico-Bologna del Tour de France 2024.

Da Pianoro, i cicloamatori si dirigeranno quindi verso Zula e Loiano e in seguito, dopo il passaggio al 70esimo chilometro da Monghidoro, giungeranno a Monzuno per poi scendere in via del Sasso, nelle strade provinciali 58 e 37. Dopo essersi ritrovati nel territorio comunale di Sasso Marconi, i ciclisti si prepareranno quindi a tornare in direzione Bologna, ritrovandosi all'altezza del monumento ai caduti di Sabbiuno. Gli ultimi tratti della corsa si estenderanno da Pieve del Pino alle vie dei Colli, di Gaibara e di Monte Donato fino alla discesa di via Siepelunga, per poi rientrare ai Giardini Margherita in vista dell'arrivo finale.

Info utili

Per soddisfare la propria curiosità e restare aggiornati relativamente all'edizione 2024 della Dieci colli Arrow, è possibile consultare il profilo Facebook dell'evento. Per ulteriori informazioni, invece, è disponibile il sito web diecicolli.it o in alternativa l'indirizzo mail info@diecicolli.it.