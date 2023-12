Ducati campione del mondo, l'Unipol Arena si prepara alla grande festa: il programma

Bologna, 6 dicembre 2023 - Venerdì 15 dicembre, festa grande all’Unipol Arena, che per una notte si colorerà di rosso fiammante dentro e fuori per celebrare la stagione sportiva da record della Ducati, con 7 titoli conquistati.

Pecco Bagnaia campione del mondo con Ducati

Una serata speciale con i ‘Campioni in festa’, da ‘Pecco’ Bagnaia, fresco campione del mondo in MotoGp per il secondo anno consecutivo, presente assieme a Jorge Martin e Marco Bezzecchi, ad Alvaro Bautista, che si è laureato campione in Superbike bissando il titolo vinto lo scorso anno, fino ad arrivare Nicolò Bulega, fresco vincitore del titolo in Supersport (che mancava dal 1997). E non mancheranno sul palco anche i volti dei box Ducati Corse: Luigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti, Davide Tardozzi e Serafino Foti.

“Questi successi confermano il primato di Bologna a livello internazionale – così il sindaco, Matteo Lepore, a presentare l’evento in Comune assieme all’ad di Ducati, Claudio Domenicali, al sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso, e a Claudio Sabatini, in rappresentanza di Unipol Arena -, nonché la grande capacità della tecnologia italiana nel regalare emozioni straordinarie. Ducati è passato, presente e futuro della nostra città: sarà una grande festa della comunità”.

“Una serata per celebrare anche quello che è il nostro territorio, la Motor Valley, dove in 100 chilometri si possono trovare brand di motori di grande valore in tutto il mondo, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Pagani e tantissime altre – ha commentato entusiasta l'ad Domenicali -. La forza e i grandi risultati ottenuti da questi marchi, derivano anche dalle radici e dai valori che li legano a questa regione. Quando si raggiungono risultati importanti come questi, si deve festeggiare alla grandissima. Vogliamo fare vivere a tutti l'emozione di sentirsi Campioni del mondo insieme a noi e ai nostri piloti".

Da Piazza Maggiore (teatro della festa nel 2022), all’Unipol Arena: la marea rossa in festa si sposta al chiuso, anche per evitare problemi legati al maltempo, per la gioia di Claudio Sabatini - “Siamo estremamente felici di ospitare questo evento, per l’occasione Casalecchio si colorerà di rosso per una notte: sarà molto suggestivo”.

Alle 20 scatterà l’inizio della festa, che proseguirà fino a mezzanotte in compagnia del DJ di fama internazionale Martin Solveig e dei Rockin’1000, assieme a tantissimi ospiti d’eccezione. Sul palco, a presentare, ci saranno Barbara Pedrotti, giornalista e presentatrice TV e grande appassionata di Ducati, speaker radiofonico Gianluca Gazzoli e Guido Meda, l’inconfondibile voce che ha raccontato il successo di Bagnaia in MotoGP a tutti gli appassionati (la festa sarà visibile anche in diretta sui canali Sky Sport).

L’evento è gratuito e aperto a tutti: per scaricare il biglietto di ingresso è sufficiente collegarsi al link presente sul sito della Ducati.