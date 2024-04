Eventi a Bologna di martedì 30 aprile 2024

Bologna, 30 aprile 2024 - Prima della festa e del riposo dell’1 maggio, ci sono alcuni appuntamenti da non perdere a Bologna. Vediamone insieme alcuni.

Alle 20, ultimo appuntamento, al Comunale Nouveau, con l’opera Tosca.

Alle 20.30, musica al Mazzacorati grazie alla voce e alla chitarra di Claudio Pietropaoli, che canta i Queen.

Sempre alle 20.30, il Teatro Auditorium Manzoni avvolge la platea con il concerto del pianista Bruce Liu.

Alle 21, al Locomotiv Club, il concerto live dei Lovesick.

Altro evento alle 21: il Dehon ospita Francesca Reggiani in Spettacolare (la voce del verbo).

Sempre alle 21, il Teatro del DamsLab accoglie la compagnia University of California Santa Barbara Dance Company (UCSB) nello spettacolo In Different Realms... el arte perdura.

Alle 22, il Bravo Caffè propone Diego Frabetti Duna Mixtape.