Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 4, 5 e 6 agosto 2023

Bologna, 4 agosto 2023 - Bologna inaugura il mese di agosto con musica dal vivo, degustazioni di vini e cinema sotto le stelle.

Ecco gli eventi da non perdere questo fine settimana sotto le due Torri.

Venerdì 4 agosto

Degustazione tipica nei vigneti dell'appennino

Una visita presso l'azienda agricola Al Di Là Del Fiume. Una realtà che fin da subito ha adottato l’agricoltura biodinamica. A seguire, cena con prodotti tipici del territorio bolognese, accompagnata da calici di vino di loro produzione. il punto di ritrovo è in Piazza Re Enzo, a Bologna, alle 18. Il costo per partecipare è di 50 euro con opzioni di riduzione.

Alex Ascione

Alex Ascione, musicista polistrumentista che suona il basso elettrico, il basso synth e il sassofono, vi farà viaggiare attraverso ritmi funk dal sapore jazz, panorami presi dalla musica world, elementi derivanti dai mondi dell’EDM, dell’hip hop e del Lo-Fi. Ascione si esibirà alle Serre dei Giardini Margherita, alle 21. Evento gratuito.

Ayom Gli Ayom sono dei navigatori musicali che attraversano l’Atlantico, dal Brasile, all’Angola e Capo Verde, fino al Mediterraneo. “Il loro sound è un mix di sonorità brasiliane, tropicali, afrolatine e afrolusitane suonate con una carica irresistibile, come un sole tropicale che penetra tra le nuvole”. Il loro nome Ayom, è il “Signore della Musica”, che nella mitologia afro-brasiliana (Candomble), è la divinità che vive dentro il tamburo e che ha insegnato agli esseri umani a fare musica e a cantare. Venerdì 4 agosto saranno in Piazza Lucio Dalla alle 21, ingresso gratuito.

Ecce Bombo

Uno dei capolavori neorealisti di Nanni Moretti, reduce dal Sessantotto, in Piazza Maggiore alle 21.30. Ingresso gratuito.

Sabato 5 agosto

Bamba Wassalou Groove

Bamba Wassoulou Groove, fondato a Bamako nel 2013, è un'iniziativa di Bamba Dembele, quest'ultimo era il percussionista e co-fondatore della Super Djata Band, il mitico gruppo attorno al chitarrista Zani Diabaté. Bamba Wassoulou Groove è funk ammaliante, con vertiginose pulsazioni rock al servizio di una musica roteante e ipnotica. Mentre in altre parti del Mali la tradizione musicale è nelle mani dei griot, una casta ereditaria di cantori di queste canzoni, la musica Wassoulou è dominio dei cacciatori. Le canzoni fanno parte dei magici rituali notturni. Incendieranno il palco di Piazza Lucio Dalla alle 21. Ingresso gratuito.

Lagolandia 2023

Sull’Appennino Bolognese, si terrà la decima e ultima edizione di “Lagolandia – Villeggiatura Contemporanea”: per l’occasione, il programma proporrà un’unica esplorazione di quattro giorni, attraverso i laghi di Suviana, Brasimone, Santa Maria e Castel dell’Alpi. Le attività sono gratuite, ma la prenotazione è obbligatoria, qui il link con il programma completo.

The Summer is Magic

Un evento speciale in collaborazione con Internazionale Trash Ribelle per celebrare le hit di tutte le estati. L'evento si terrà al Cassero di via Don Minzoni 18, alle 22. Ingresso gratuito con tessera.

Vinyl Club

Musica nera e dintorni. Questo il programma del Vinyl Club con Pier Tosi, Ruff D, Mikey Tuff, presso il baracchino di Frida nel Parco, in via Irnerio 3. Evento gratuito.

Domenica 6 agosto

Il sole di Hiroshima: la cerimonia delle lanterne galleggianti

Dopo due anni di forzata assenza torna a Bologna la cerimonia delle lanterne galleggianti. Il 6 agosto al parco del Cavaticcio, Bologna si riunirà per illuminare la notte con mille lanterne: saranno luci di speranza. L'evento inizia alle 21, ingresso gratuito.

Dj Farrapo Live

Una serata all'insegna della musica, presso il Giardino Donatori del Sangue, in via Fioravanti 68. A partire dalle 19, ingresso gratuito.