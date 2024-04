Eventi a Bologna: cosa fare martedì 2 aprile 2024

Bologna, 2 aprile 2024 - Sono finite le feste di Pasqua, ma le scuole sono ancora chiuse e proprio per questo si può approfittare della giornata per seguire qualche appuntamento in programma a Bologna. Ecco alcune idee.

Dalle 14 alle 18, il Museo MAMbo propone un pomeriggio laboratoriale con Tutta mia la città.

Alle 18, in Salaborsa, Eliana Liotta parla del suo libro La vita non è una corsa con Lorenzo Sassoli de’ Bianchi.

Alle 20.30, musica al Mazzacorati: l’arpista Agatha Bocedi è sul palco con un concerto.

Alle 21, il Dehon ospita la criminologa Roberta Bruzzone in Favole da incubo.

Sempre alle 21, ultimo appuntamento con Enoteatro dal titolo Il vino e l’Amore, con Gabriele Marchesini.