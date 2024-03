Festival Internazionale dell’Ocarina 2024 a Bologna e Budrio: gli appuntamenti

Bologna, 29 marzo 2024 - Torna nel capoluogo emiliano e dintorni un grande evento musicale di livello mondiale. Dall'11 al 14 aprile, Budrio e Bologna si preparano a ospitare il Festival internazionale dell'Ocarina, che torna dopo ben 5 anni di stop. Concerti, incontri, mercatini e attività di vario tipo vi aspettano per celebrare il tradizionale strumento nato proprio a Budrio. L'ingresso all'evento è gratuito, ma per alcuni appuntamenti è necessaria la prenotazione sul sito ufficiale.

L'evento

Promosso dal comune di Budrio e organizzato da fondazione Entroterre Ets con il patrocinio del comune di Bologna, città metropolitana di Bologna e regione Emilia-Romagna, il Festival internazionale dell'Ocarina torna dopo 5 anni a omaggiare un simbolo del territorio, inventato proprio a Budrio da Giuseppe Donati nel 1853. Si tratta di uno strumento particolarmente versatile e con il quale si può spaziare per diversi generi, dal folk alla musica classica, dal pop al jazz.

La manifestazione avviene in diversi luoghi a Budrio e nella città di Bologna dall'11 al 14 aprile ed è prevista un'anteprima allo Sghetto, in via Emilio Zago 16, per la serata del 10 aprile. Tra le tappe del festival vanno citate il teatro Consorziale, le torri dell'Acqua e il museo dell'Ocarina di Budrio e alcune zone del centro di Bologna.

Gli eventi dell'edizione 2024 sono suddivisi in quattro sezioni differenti: Oca-live, con concerti di musica classica, live session di jazz e maratone musicali, Oca-Edu, con laboratori aperti al pubblico, visite guidate in giro per la città e i musei, Oca-Kids, che prevede iniziative per bambini e le loro famiglie, e Extra-Oca, con mercatini, presentazioni di libri e attività di svago con l'ocarina al centro di tutto. È atteso anche un travolgente Oca-Party per ballare e ascoltare musica in compagnia. I mercatini, che si apprestano a ospitare costruttori e artigiani da tutto il mondo, vi aspettano nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 all'interno del portico di piazza Antonio da Budrio.

Informazioni e come arrivare

L'ingresso all'evento è gratuito, ma per alcuni appuntamenti è necessaria la prenotazione del posto sul sito web del festival, disponibile per soddisfare ogni tipo di curiosità.

Budrio dista circa 25 km da Bologna ed è raggiungibile percorrendo via S. Donato. Per chi arriva da sud sull'Autostrada A14, l'uscita è Castel San Pietro Terme, mentre per coloro che arrivano da nord nell'A13 l'uscita è Bologna Interporto.

Mercoledì 10 aprile (Anteprime)

17.30 - Ocarinando, Le Scuole in Concerto : serata conclusiva dell'anno didattico degli allievi del progetto Ocarinando dell'associazione Diapason Progetti Musicali; teatro Consorziale , via Garibaldi 35, Budrio ;

- : serata conclusiva dell'anno didattico degli allievi del progetto Ocarinando dell'associazione Diapason Progetti Musicali; , via Garibaldi 35, ; 21.30 - Ocarina Jammin: serata jazz con Federico Califano e i giovani ocarinisti Cristian Paolini e Giovanni Gherardi; Sghetto club, via Emilio Zago 16/b, Bologna.

Giovedì 11 aprile

20.30 - Concerto live del Gruppo Ocarinistico Budriese: sala del Consiglio di palazzo Mavezzi, via Zamboni 13, Bologna.

Venerdì 12 aprile

15.30 - Ocarithon : maratona musicale con quattro ore di esibizione in cui si alternano sei formazioni da tutto il mondo; sala Ottagonale alle Torri dell'Acqua , via Benni 1, Budrio .

: maratona musicale con quattro ore di esibizione in cui si alternano sei formazioni da tutto il mondo; , via Benni 1, . 21 - Ocarine dal mondo: ocarinisti da vari angoli del pianeta, dalla Corea agli Usa, teatro Consorziale, via Garibaldi 35, Budrio.

Sabato 13 aprile

10 - Ocarithon : maratona musicale con quattro ore di esibizione in cui si alternano sei formazioni da tutto il mondo; sala Ottagonale alle Torri dell'Acqua , via Benni 1, Budrio ;

: maratona musicale con quattro ore di esibizione in cui si alternano sei formazioni da tutto il mondo; , via Benni 1, ; 11 - L'ocarina nella musica irlandese : rapporto tra lo strumento e le sonorità irlandesi tenuto dal musicista e costruttore Robert Hickman; le Torri dell'Acqua , via Benni 1, Budrio ;

: rapporto tra lo strumento e le sonorità irlandesi tenuto dal musicista e costruttore Robert Hickman; , via Benni 1, ; 15 - Oca Tour : viaggio alla scoperta dei luoghi dove è nata e si è sviluppata la tradizione ocarinistica; partenza da via Guglielmo Marconi 4, Budrio ;

: viaggio alla scoperta dei luoghi dove è nata e si è sviluppata la tradizione ocarinistica; ; 16 - Intonazione e creazione delle ocarine : laboratorio in lingua inglese tenuto da Kurt Posch; le Torri dell'Acqua , via Benni, Budrio;

: laboratorio in lingua inglese tenuto da Kurt Posch; , via Benni, 21 - Concerto live del Gruppo Ocarinistico Budriese : con lui l'orchestra giovanile BenTiVoglio, composta da 40 elementi a partire dai 13 anni di età; teatro Consorziale , via Garibaldi 35, Budrio ;

: con lui l'orchestra giovanile BenTiVoglio, composta da 40 elementi a partire dai 13 anni di età; , via Garibaldi 35, ; 23 - Oca Party: serata da ballo con ocarinisti a sorpresa e il dj Farrapo; teatro Consorziale, via Garibaldi 35, Budrio.

Domenica 14 aprile