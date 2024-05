Bologna, eventi del weekend: 17, 18, 19 maggio 2024

Bologna, 17 maggio 2024 – Spettacoli, natura, libri e molto altro. Il programma del weekend è più fitto che mai: armatevi di penna e scrivete in agenda questi appuntamenti proprio da non perdere.

Venerdì 17 maggio 2024

Dalle 15 alle 20, torna la dodicesima edizione di Peonia in Bloom, evento che dura fino a domenica, all’insegna dei fiori, della natura e del verde. Ma c’è spazio anche per l’artigianato, l’abbigliamento e vintage. L’appuntamento è agli "Antichi Orti" della Fondazione Pio Istituto delle Sordomute Povere (via della Braina 11).

Alle 18, in Salaborsa, Giuseppe Sassatelli parla del suo libro Bologna etrusca. La città “invisibile” con Giovanni Brizzi.

Alle 19, il Teatro Comunale ospita Il racconto di Don Giovanni.

Alle 21, Serena Dandini è al Duse con lo spettacolo Vieni avanti cretina, next!

Sempre alle 21, in piazza Lucio Dalla, con DiMondi Summer, prevista l’esperienza musicale I Musici di Francesco Guccini.

Ancora musica alle 21: alla Montagnola si aspetta Brusco Live & Jungle Army Dj Set.

Alle 22, il Dumbo propone nei suoi spazi il Gemini Festival, con tantissimi artisti. Come Acid Arab dj, Christian Löffler live, Maria Chiara Argirò live e Bruno Belissimo dj, Goodjacobbe dj.

Sabato 18 maggio 2024

In occasione della notte europea dei Musei e della Giornata Internazionale dei Musei, tutti i Musei Civici saranno aperti straordinariamente con orario continuato dalle 10 alle 24, al prezzo di un euro. Aderiscono, con diverse iniziative, Casa Morandi, il museo MamBO, il museo del Patrimonio Industriale, il museo internazionale e biblioteca della musica e il museo Archeologico.

Dalle 10 alle 19 si può partecipare all’evento di Peonia in Bloom.

Alle 18.30, grande attesa per l’opening di Le serre d’estate. Il programma prevede Les Touches Louches, che presenteranno il loro nuovo disco Suite Baklava!, e a seguire il djset di Ghetto Zdaure.

Alle 20, a Teatri di Vita approda Gaza ora: Messages from a Dear Friend, progetto di ascolto collettivo che porta il pubblico dentro la città assediata.

Alle 21, al Duse c’è ClassxBattle.

Sempre alle 21, al Parco della Montagnola arriva Internazionale Trash Ribelle dj set. Ma non è finita qui, perché nello stesso posto e alla stessa ora, per Frida nel Parco, c’è Lazzaro Live.

Alle 21, al Ridotto c’è Fole – Il Soldato e la Rosa, produzione firmata da Lina Della Rocca e l'attrice Antonella De Francesco.

Domenica 19 maggio 2024

Alle 18, Neri Marcorè propone il suo La buona novella al Celebrazioni.

Alle 21, in Montagnola, si attende Naked Boys live, cioè il quartetto formato da Matteo Diego Scarcella al sax, Pier Simone Cinelli alla chitarra, Andrea Esperti al contrabbasso e Francesco Benizio alla batteria.