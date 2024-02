Eventi Bologna, i consigli del weekend: 23, 24 e 25 febbraio 2024

Bologna, 23 febbraio 2023 - Ospiti internazionali come il rapper statunitense come Kanye West non capitano tutti giorni a Bologna. Questo, ma anche le fiere del vino (la Slowine Fair) e moltro altro. Ecco gli eventi di questo fine settimana sotto le due Torri.

Venerdi 23 febbraio

Shade

Dopo la pubblicazione di “Diversamente Triste”, nuovo album del rapper freestyler, Shade arriva sul palco del Locomotiv per portare dalo vivo i brani del nuovo disco, insieme ai suoi più grandi successi. Sarà sul palco del Locomotiv, via Serlio 25, alle 21.30. Biglietti a 26,94 euro.

Tiger! Shit! Tiger! Tiger! Il quarto album della band umbra continua a sperimentare nuove sonorità, sviluppando un linguaggio creativo che non abbandona la propria identità pur superando le proprie origini votate alla bassa fedeltà. Il disco corre sui binari della gioventù sonica, tra reminiscenze grunge e shoegaze attraversando scenari ora emozionali e violenti, ora desertici e aridi. Una serata del Covo Club, viale Zagabria 1. Ingresso dalle 22 a 10 euro con tessera Hovoc.

Apocalisse Tascabile

Uno smaliziato apostolo under 30 e uno svogliato angelo dell’Apocalisse al servizio di un Dio che annuncia invano la prossima fine del mondo manifestandosi in un supermercato semi-deserto della periferia romana. I talentuosi Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri ritraggono con ironia una società in cui non c’è posto né per Dio né per le nuove generazioni. Una rassegna del Teatro delle Moline, via delle Moline 1, in programma alle 21. Biglietti a partire da 7.86 euro.

Sabato 24 febbraio

Kanye West & Ty Dolla $ign: "Vultures listening experience"

Alla fine sta per succedere. Stiamo – in teoria – per vedere Kanye West salire su un palco italiano per un suo concerto. Anzi su due. Prima a Milano, al Forum d’Assago il 22 febbraio, poi a Bologna, il 24 all’Unipol Arena di via Gino Cervi 2. Biglietti a partire da 138 euro, l'evento inizia alle 21.

Collettivo la Scoteca

Funk, Jazz, Prog, Soul, Afro-Beat, Disco con il collettivo fondato da musicisti legati a diversi progetti della scena palermitana che si pone l'obiettivo di sperimentare intuizioni musicali improvvisate sul palco che lo ospita. Questa la serata al Binario69, via de' Carracci 69. Ingresso a 5 euro più tessera aics a partire dalle 21.

Trash Night for Climate Justice

La festa di autofinanziamento in maschera di Bologna For Climate Justice. Appuntamento in ExCentrale, via di Corticella 129, ingresso 5 euro dalle 22.

Early Days

Dj Lugi propone, allo Sghetto Club di via Zago 16, la sua selezione mistica di funk, soul e hip-hop, interpretata sul momento da sei musicisti. La serata inizia alle 22, ingresso a 8 euro più tessera Arci.

Domenica 25 febbraio

Slowine Fair 2024

Saranno 43 le aziende espositrici dell'edizione 2024 della fiera del vino, Slowine Fair, con circa 1000 esporsitori di cui 200 stranieri. La manifestazione ha l’obiettivo di rimarcare l’importanza del biologico, della qualità di produzione del vino e della sostenibilità. Sarà possibile gustare i vini provenienti da tutto il mondo nei padiglioni di BolognaFiere. Domenica 25 febbraio gli spazi sono aperti dalle 12 alle 19, biglietti a 39 euro.