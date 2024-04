Finger Food Festival 2024: cibo, birra e musica dal vivo. Ingresso gratuito: dove e quando

Bologna, 19 aprile 2024 - Cibo, birra artigianale e musica dal vivo vi aspettano a Bologna per un weekend primaverile di divertimento. La bella stagione porta con sé l'arrivo di tanti eventi all'aperto e uno di questi è proprio il 'Finger Food Festival', in programma in piazza Lucio Dalla da venerdì 19 a domenica 21 aprile. Il Festival, il cui ingresso è gratuito, prevede esibizioni musicali dal vivo scelte da Estragon Club.

L'evento

'Finger Food Festival' torna sotto la tettoia Nervi di piazza Lucio Dalla, dove tutto ha avuto inizio ben 9 anni fa. Pietanze italiane e straniere da gustare, birra artigianale e tanta musica dal vivo nello spazio coperto bolognese, tra i più celebri in Italia. Ecco gli orari del Festival:

Venerdì 19/04 : dalle 19 alle 24;

: dalle 19 alle 24; Sabato 20/04 : dalle 12 alle 24;

: dalle 12 alle 24; Domenica 21/04: dalle 12 alle 23.

Dimondi Spring Festival: il programma

Un rassegna nella rassegna, dedicata alla world music. Nella cornice del 'Finger Food Festival', infatti, è in programma anche il 'Dimondi Spring Festival', un grande appuntamento con la musica da tutto il mondo.

Si parte venerdì 19 aprile, con la Manu Chao Night. La serata prevede lo spettacolo dei King Kong 5, tribute band dell'artista franco-spagnolo, guidati dal cantante emiliano di origini latine El V. La band, che prende ispirazione dagli Skiantos in particolare per la componente ritmica, vanta la presenza del trombettista e cantante Frank Nemola, che ha accompagnato Vasco Rossi in diversi concerti, e del chitarrista Pablito La Ganga.

Sabato 20 aprile fatevi trovare pronti per ballare con gli Espana Circo Este. Si tratta di un complesso che mischia provenienze e radici differenti e si è esibito in diversi luoghi tra Europa e Sud America.

Chiude la tre giorni, domenica 21 aprile, la Oversoul Street Band, composta da 15 musicisti e un repertorio musicale eterogeneo, che spazia da James Brown e Aretha Franklin a Stevie Wonder e Ray Charles. La serata finale del Festival consiste, inoltre, nell’anteprima del Porretta Soul Festival, in programma dal 25 al 28 luglio a Porretta Terme (Bo).