Eventi del weekend a Bologna: cosa fare il 19, 20 e 21 aprile 2024

Bologna, 19 aprile 2024 – Un weekend ricco di eventi e di appuntamenti imperdibili inizia oggi a Bologna. Ecco una breve guida su quali sono le iniziative da poter seguire questo fine settimana, tra arte, cultura e buon cibo.

Venerdì 19 aprile

Per un'esperienza immersiva nel mondo artistico islamico, proponiamo l'inaugurazione della mostra 'Conoscenza e libertà', che rimarrà al Museo Civico Medievale fino a settembre.

Da oggi fino a domenica, piazza Lucio Dalla ospita il famoso Finger Food Festival, capace di stuzzicare il palato dei partecipanti con cucine nostrane e straniere. Dalle 19 fino a mezzanotte, la serata è tutta da vivere, grazie anche agli spettacoli live selezionati dall'Estragon Club, che si concretizzano in DiMondi Spring. Ad aprire le danze, alle 21, la Manu Chao Night con King Kong Five.

Alle 18, in Salaborsa si parla di cinema, con Maurizio Porro che parla del suo libro Io li conoscevo bene, assieme a Gian Luca Farinelli.

Alle 21, Vladimir Luxuria è al Duse con lo spettacolo Princesa.

Altro spettacolo al Celebrazioni sempre alle 21, quando Angela Finocchiaro e Bruno Stori incantano il pubblico con lo spettacolo Il calamaro gigante.

Da stasera alle 21, la Basilica di Santa Maria dei Servi ospita il festival pucciniano Nessun dorma! L'appuntamento di oggi è con la Messa di gloria, diretta dal maestro Lorenzo Bizzarri. Ci sono Maria Laura Berardo, il soprano Cristina Ferri, il baritono Giammarco Durante e il tenore Fabio Armiliato.

Alle 21.30, Erlend Øye & La Comitiva saranno al Locomotiv Club, con un evento già sold out.

Musica anche al Bravo Caffè con Lorenzo Campani "Top of the Brits", all'interno dei concerti di aprile 2024.

Alle 22, i Bobby Joe Long’s Friendship Party sono al Covo Club.

Sabato 20 aprile

Per festeggiare i 150 di Guglielmo Marconi, tornano i Marconi Days a Villa Griffone. La due giorni parte alle 17:00 con "Welcome Wireless", dedicato ai bambini e ai ragazzi, mentre alle 18:30, si terrà lo spettacolo teatrale "Marconi, Doppia Frequenza".

Dalle 12 a mezzanotte, si può trascorrere la giornata al Finger Food Festival. Per il DiMondi Spring, c'è la band España Circo Este che si esibisce alle 21.

Dalle 17 all'Estragon si dà il via alla sesta edizione di Partirò per Bologna, che coinvolge tantissimi artisti. Tra i nomi, Montelupo, Zona Popolare feat. Rude e The Bluebeaters.

Alle 18, la musica continua alla Basilica di Santa Maria dei Servi, con il festival Nessun Dorma! È previsto il concerto per tre solisti di canto e un pianoforte: l’imponente scena della Tosca impegnerà anche il coro dei Servi, con alcune delle arie più famose.

Alle 21, tornano al Celebrazioni Angela Finocchiaro e Bruno Stori con Il calamaro gigante.

Sempre alle 21, Biagio Izzo è al Duse con lo spettacolo Balcone a tre piazze.

Altro spettacolo alle 21: va in scena all'EuropAuditorium Saranno Famosi - Fame il musical.

Alle 22, la musica anima il Bravo Caffè con il Moris Pradella Trio.

Domenica 21 aprile

Nell'ambito di Marconi Days, alle 10 è prevista la visita guidata nei luoghi storici e cari a Marconi. La giornata prosegue con altri appuntamenti sempre negli spazi di Villa Griffone.

In provincia, apre la settima edizione di ArtinCirco, il festival internazionale circense che aprirà le porte: appuntamento a Ozzano, nel parco di via della Repubblica

Chiudiamo il cerchio del Finger Food Festival con l'ultimo appuntamento, che va dalle 12 alle 23. Dalle 17, sul palco si attende l'anteprima del Porretta Soul Festival con lo show di Oversoul Street Band.

Alle 16, il Duse accoglie Giorgio Comaschi in Zin Zin.

Alle 18, ultimo appuntamento con Finocchiaro e Stori in Il calamaro gigante al Celebrazioni.

Dalle 20, il nuovo cinema Sferisterio propone l'ultima visione di This is Bologna.

Alle 20.30, l'Auditorium Manzoni si riempie di musica grazie a Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, con Paavo Järvi, direttore, e María Dueñas al violino.