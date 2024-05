Gran ballo dell’Unità a Bologna, 28esima edizione: dove e quando

Bologna, 24 maggio 2024 – Un viaggio a ritroso nell’Ottocento, l’età dei viaggi. 8cento Aps, in collaborazione con il museo civico del Risorgimento del Settore Musei Civici Bologna e il comitato di Bologna dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, è pronta a organizzare la 28esima edizione del Gran ballo dell’Unità. L’appuntamento è per domenica 26 maggio alle ore 18 in piazza Carducci.

Celebrare l’Ottocento

Il XIX secolo è da molti considerato come l’età dei viaggi e della prima globalizzazione. Proprio per questo motivo, infatti, si è scelto come scenario del Gran ballo dell’Unità a tema ottocentesco piazza Carducci, uno dei simboli della Bologna dell’epoca.

La trama del gran ballo ruota intorno alla figura del garibaldino bolognese Paolo Bovi Campeggi, interpretato da Samuele Reggiani, mentre incontra sei diverse protagoniste che da straniere visitarono Bologna. Spicca, tra esse, la figura di Louise Poitevin, che nel 1854 effettuò il primo volo aerostatico sulla città.

Cento danzatori dell’associazione culturale 8Cento Aps, in costumi storici, sono pronti a danzare al ritmo di polke, quadriglie e valzer tipici dei paesi d’origine delle sei viaggiatrici protagoniste: Irlanda, Polonia, America, Francia, Germania e Italia.

La referente storica per lo spettacolo, diretto da Alessia Branchi, è Mirtide Gavelli, mentre la sceneggiatura è a cura di Marina Busi.

Il Gran ballo e le iniziative in contemporanea

In vista del Gran ballo dell’Unità, il museo civico del Risorgimento resta aperto per la giornata di sabato 25 maggio fino alle 21, con ingresso gratuito a partire dalle 15.30. Nella circostanza, è visitabile anche la mostra allestita all’interno del museo intitolata ‘La pittura a Bologna nel lungo Ottocento, 1796-1915’, a cura di Roberto Martorelli e Isabella Stancari. Sono in programma due visite guidate gratuite sia alla mostra che al resto del museo alle 16.30 e alle 18.

Domenica 26 maggio, invece, il museo rimane aperto con gli orari dei giorni festivi, dalle 10 alle 18.

Il Gran ballo fa parte di ‘Bologna Estate 2024’, il calendario di appuntamenti e iniziative promosso dal comune di Bologna, e di ‘Viaggiatrici all’ombra dei portici. Fatti e vicende nella Bologna dell’Ottocento’, rievocazione storica che prevede eventi per tutto il 2024.

L’ingresso è gratuito, con 200 posti a sedere disponibili. Per informazioni, è possibile contattare 8cento Aps ai numeri telefonici tel. 051 373102 e 340 2719343 o, in alternativa, all’indirizzo mail info@8cento.org.