Halloween 2023, gli eventi da non perdere a Bologna

Bologna, 31 ottobre 2023 – Per questa notte da brividi noi ci vestiremo da ‘serata senza eventi’. Ma non è così, anzi gli appuntamenti abbondano nella notte di Halloween a Bologna. L’elettronica fa da protagonista, ma non mancheranno le feste a tema, il karaoke e gli spettacoli teatrali. Ecco cosa fare la sera più spaventosa dell’anno.

Viva la Vida

Al Dumbo torna il Festival dedicato alla cultura messicana, in occasione del Dìa de Muertos, la celebrazione di origine precolombiana in ricordo dei defunti. In via Casarini 19, al via una 6 giorni di musica, danza e spettacoli. Una selezione di vini, tequila e mezcal a innaffiare. Il 31 ottobre sul palco ci saranno Mexican Institute of Sound, Dengue Dengue Dengue, Go Dugong e Il Santo. Ingresso a 15 euro più diritti di prevendita.

Halloween 2023: cosa fare a Bologna per la festa più spaventosa dell'anno

Link Halloween Marathon

Dodici ore di techno in via Fantoni 21 con To5 crew, Romina Thomas, Massone, Dave Scott vs Flavio Deff, Kobold vs Lucretio, Conical Intersection vs Raul Sanchez, Brosco. A partire dalle 22 fino alle 10 della mattina successiva. Ingresso a partire da 10 euro con tessera Aics.

In Verruf

Suoni duri e martellanti al Kindergarten, via Calzoni 6, con il dj di Berlino: In Verruf. E in apertura Overkast. Ingresso a 20 euro con diritti di prevendita, a partire dalle 23.

Fabri Fibra

Il padre del rapper italiano di Senigallia sarà ospite al Matis (via Rotta 10), per una serata ‘da paura’. L’evento inizia alle 22.30, ingresso a partire da 20 euro.

Da Paura

Per un Halloween di maschere colorate e glitterate la serata che fa per voi è quella del Cassero (via Don Minzoni 18). Sul palco si cimenteranno anche quattro performer della scena ballroom bolognese, con le loro eleganti pose e gli incredibili spin and dip. La musica sarà curata dalla drag dall’anima dark e dal look postumano, Desdemone Undicesimo. Techno a seguire. Ingresso a 10 euro più tessera Arcigay.

Karaoke da paura

Una serata per cantare a squarciagola al Mercato Sonato di via Tartini 3. Ingresso dalle 22, gratis con tessera Arci.

Halloween Trash Party

Non poteva mancare un trash party nel cartellone bolognese. Martedì 31 ottobre sarà al Circolo Dev, via Capo di Lucca 29, alle 23.30. In consolle Amarena McFly con la dance anni 90 e 2000. Ingresso a offerta libera con tessera Aics.

Pio e Amedeo

Dopo il successo travolgente della seconda edizione di Felicissima Sera, in onda in prima serata su Canale 5, Pio e Amedeo si preparano a tornare in teatro da ottobre con il nuovo spettacolo Felicissimo Show. Alle repliche del 30 e 31 ottobre 2023 già in programma all‘Europauditorium (Piazza della Costituzione 4) si aggiunge un terzo appuntamento il 12 febbraio 2024. Ingresso a partire da 35 euro. Lo spettacolo inizia alle 21.

80’s Never Die

Una macchina del tempo per rivivere una notte negli anni della disco, dei videogiochi, dei capelli cotonati e dei pattini.Un tuffo nel passato per ballare, cantare e sognare la magica atmosfera del decennio più colorato di sempre. Questa la serata al Locomotiv Club (via Serlio 25), in programma alle 23.30. Biglietto solo in cassa a 10 euro con tessera Aics.

Aloha Halloween Party

Emily e Reginald sono un duo garage punk dal sound esplosivo che suona come se fossero in sei: qualcuno difficilmente riuscirebbe a credere che una ragazzina così piccola, così dolce può pestare come un cannone e sfasciare un ride da 22” con tale forza mentre ti maledice la mente con melodie da sirena dietro un muro di suoni assemblati da fuzz autocostruiti e tecnologie da un passato remoto. In apertura Brenso. Un serata firmata Covo Club (viale Zagabria 1), in programma alle 22. Ingresso a 5 euro con tessera Hovoc.