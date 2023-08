Stelle cadenti a San Lorenzo, dove vederle a Bologna e provincia tra calici e camminate

Bologna, 9 agosto 2023 – Pezzetti di cometa grandi come sassolini che cadono sulla terra ma che non arrivano quasi mai a toccare il suolo: ecco in arrivo tra domani e il 15 agosto, le famose stelle cadenti al via il giorno di San Lorenzo.

Che poi, l’importante, secondo tradizione, è vederle nella discesa ed esprimere gran desideri! Ma dove vederle? Come celebrare questa splendida ricorrenza? Sono sempre tante le occasioni in città e fuori dalle mura. E spesso stelle fa rima con buon vino, come ricordano alcune cantine che non perdono l’occasione di festeggiare. Tra queste Manaresi a Zola Predosa, che domani sulla Terrazza infinity , propone una cena per la serata clou di Calici di Stelle (335 803 2189). Sabato 12, invece, alle 21 al campo sportivo di Montepastore (Monte San Pietro), serata Calici di stelle ‘speciale Perseidi’ all’insegna della degustazione di vini del territorio con l’Associazione Italiana Sommelier, accompagnati da assaggi gastronomici dalla visione delle stelle in collaborazione con Associazione Astrofili Bolognesi.

I l giorno prima, invece, serata Perseidi all’Osservatorio Astronomico Felsina tra Medelana e Montepastore, in località Ca’ Antinori via Varsellane. Da domani a sabato torna anche l’appuntamento con le Persiceteidi , serate dedicate alla caccia alle stelle cadenti, nel parco dell’Osservatorio astronomico di San Giovanni in Persiceto (vicolo Baciadonne 1): dalle 21.30 in poi il Gruppo Astrofili Persicetani guiderà il pubblico nell’osservazione della ‘pioggia delle Perseidi’.

Per chi resta in città, invece, in Bolognina Battiferro finché caldo , con serata di cibo, spettacolo e luci spente a caccia di stelle cadenti: dalle 20 si cena con piatti della tradizione e alle 21 lo spettacolo Stelle cadenti (io metto dentro la macchina!) con il professor Leporello e l’assistente Faldoni (ingresso 7 euro). Sui primi colli,c’è il Fienile Fluò con una serata cinematografica per la rassegna Scena Natura con il film Lunana: A Yak in the Classroom , un’opportunità per conoscere le storie di altri luoghi sul grande schermo. Nella serata del 10 apre le sue porte alle 21 la Pieve di Bazzano, intitolata a Sant’Ambrogio, per una visita guidata alla scoperta di una storia millenaria e ad un concerto per fisarmonica (a ingresso gratuito).

Passeggiata serale di circa due ore sulle colline intorno a Castello di Serravalle accompagnati da una guida per l’illustrazione del paesaggio naturale, dei vigneti e delle varie coltivazioni locali, con arrivo previsto nel borgo medievale alle 21 e dalle 21,30 degustazione itinerante dei vini offerti direttamente dai produttori e accompagnati dagli assaggi gastronomici preparati dall’Associazione Terre di Jacopino. Come ogni anno, è prevista musica dal vivo nella piazzetta del borgo (346.3848893 ho [email protected]). Colori, profumi, sapori a Fontanelice dove, dalle 20alle 24 il visitatore in un percorso enogastronomico nei vicoli suggestivi del borgo, da Piazza Roma alle vie del centro, è accompagnato da musica e assaggi di vino nei calici di cristallo (0542.92566 [email protected])