Strade chiuse a Bologna per la Dieci colli 2024. Il via ai Giardini Margherita

Bologna, 1 giugno 2024 – Pronti, ai nastri di partenza, via: domattina alle 7.30 prenderà il via la 38esima edizione della Dieci Colli Arrow, grande classica del panorama nazionale delle “granfondo” cicloamatoriali organizzata dalla Polisportiva del Circolo Dozza Tper.

Saranno più di mille i cicloamatori impegnati sul percorso di 118 chilometri che partirà e arriverà ai Giardini Margherita, tornati quest’anno al centro della manifestazione con il Villaggio Dieci Colli, attivo dalle 12 di oggi fino alle 20 di domani.

A questi si aggiungeranno gli iscritti al Campionato Italiano Acsi di cicloturismo, che aggiungeranno qualche centinaio di unità ad un numero di partenti che ha già ampiamente superato quello della scorsa edizione. Sommario

La Dieci Colli Arrow prevede un percorso unico di 118 chilometri, con un dislivello di 2146 metri.

Dai Giardini Margherita, dopo il via delle 7.30, si uscirà da Bologna verso San Lazzaro, per poi percorrere alcuni chilometri in Val di Zena e salire da Botteghino di Zocca verso Pianoro, tratto di percorso che verrà proposto anche nella Cesenatico-Bologna, seconda tappa del Tour de France in programma domenica 30 giugno.

In onore della Grande Boucle, l’edizione 2024 della corsa del Circolo Dozza sarà “Yellow Edition”. I cicloamatori transiteranno quindi da Loiano, Monterenzio, Monghidoro, Monzuno, Sasso Marconi per rientrare a Bologna da Pieve del Pino e Monte Donato, ed arrivare sul traguardo ancora ai Giardini Margherita.

È previsto un traguardo volante “Fitel” (Federazione Italiana Tempo Libero) a Botteghino di Zocca, e saranno registrati i tempi della “Cronoscalata T-Motor”, poco meno di 5 chilometri salendo dalla Fondovalle Savena verso Bibulano e Loiano.

Al via, tra gli altri, anche Davide Cassani, “habituè” della granfondo bolognese. L’ex Ct della Nazionale italiana (dal 2014 al 2021), attuale presidente di Apt Servizi Emilia- Romagna, è particolarmente affezionato a Bologna: su queste strade, da ciclista professionista, ha vinto tre edizioni del Giro dell’Emilia (1990, 1991 e 1995).

Sulla griglia di partenza si schiererà anche Edita Pucinskaite, già professionista Elite dal 1993 al 2010, tuttora unica donna a vantare nel palmares le vittorie di Giro d’Italia (2006 e 2007), Tour de France (1998) e Campionato del Mondo (1999). La lituana vive da anni a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. Nel capoluogo toscano è nata nel 2014 una granfondo a lei intitolata, organizzata dalla società Avis Bike Pistoia, di cui è presidente onorario.

Il Comune, per permettere lo svolgimento della gara, ha emanato un’ordinanza che regola la circolazione nella fascia oraria dalle 7.15 alle 12.30.

Dalle 7.15 alle 8.15 divieto al transito veicolare (per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti e degli addetti alla organizzazione), in entrambi i sensi di marcia nelle seguenti strade: Giardini Margherita, viale Giovanni Gozzadini, via Augusto Murri, via Toscana, via del Dazio, rotonda Principessa Mafalda di Savoia, viale Josemaria Escrivà, rotonda Orsola Mezzini, viale Lungosavena, rotonda Grazia Verenin, via Altura.

Dalle 10 alle 12.30, invece, divieto al transito veicolare (per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti e degli addetti alla organizzazione), in entrambi i sensi di marcia nelle seguenti strade: via di Sabbiuno, via dei Colli, via delle Lastre, via Gaibara, via di Monte Donato, via Siepelunga, via Santa Barbara, via dei Sabbioni, giardini Margherita.