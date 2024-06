Tangenziale Bologna invasa da un’onda di ciclisti: traffico in tilt

Bologna, 1 giugno 2024 – In bici per l’ambiente. La Ciemmona 2024, organizzata dalla Critical Mass, ha attraversato oggi anche un tratto di tangenziale, dall’uscita di via Stalingrado in direzione San Lazzaro, per dire no alle auto.

Manifestazione sulla tangenziale di Bologna: oltre 500 ciclisti presenti (foto prese dai social)

La pedalata, che ha attraversato mezza Bologna, ha visto in sella oltre 500 persone, arrivate da mezz’Italia. Ovviamente, la manifestazione che ha aggregato i “No passante” ha creato molti problemi alla viabilità con lunghe code non solo in tangenziale, ma anche nelle altre zone toccate dal corteo di bici.