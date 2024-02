Via degli Dei, un documentario racconta la strada che incanta

Manca il montaggio e i titoli di coda. Dopo trenta giornate di riprese e trasferte tra Bologna e Firenze sono terminate le riprese del documentario intitolato: La strada che incanta. Storia della scoperta della Via degli Dei.

Un documentario che in trenta minuti vuole raccontare le origini e anche le ragioni del successo di uno dei cammini più frequentati del nostro paese. Itinerario antico, ma cammino moderno, visto che quest’anno sono già in programma i festeggiamenti per i primi dieci anni dalla sottoscrizione della convenzione sottoscritta dai dodici comuni attraversati dal cammino: Bologna, Casalecchio, Sasso, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Firenzuola, Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero a Sieve, Borgo San Lorenzo, Vaglia, Fiesole e Firenze sul versante toscano. Una via da fare a piedi da Bologna a Firenze o viceversa, da percorrere 6 giorni di cammino. 130 chilometri lungo l’Appennino tra Emilia-Romagna e Toscana da farsi anche in mountain bike.

Un decennale che arriva sull’onda della grande frequentazione dopo la pandemia con oltre 22mila presenze nel 2022 e con una ulteriore crescita nel 2023. Da qui anche l’impegno della produzione: Iniziative Editoriali srl (Gruppo Icaro) che ha affidato la realizzazione del docufilm a Diego Zicchetti e Serena Saporito rispettivamente regista e aiuto regista di una storia che parte da un gruppo di amici, capitanati da Domenico Manaresi, ex docente universitario che negli anni Novanta andava in giro per osterie e ripuliva sentieri riuniti nel gruppo "Dû pâs e ‘na gran magnè".

E poi la storia di Sergio Gardini tra i protagonisti del documentario assieme alla compagna Marinella Frascari, per tanti anni accompagnatori volontari del Cai. Tutti loro, per il bene comune del loro territorio, l’Appennino, il gusto della scoperta e dello stare assieme, cambiarono la storia di quella che era già conosciuta dagli abitanti come la Via degli Dei. In questi giorni è iniziato il montaggio e la fase di postproduzione si concluderà a marzo.

Poi il documentario sarà pronto per il debutto al cinema e per partecipare ad alcuni festival nazionali e internazionali. Trailer e anticipazioni su: www.lastradacheincanta.it.