A 13 anni gli rubano la bicicletta: "La usavo per aiutare i genitori". I poliziotti gliela comprano nuova

La bicicletta gli era stata comprata dalla famiglia dopo tantissimi sacrifici. Anouar, 13 anni, la usava per andare a fare la spesa e altre commissioni, aiutando così i suoi genitori, entrambi affetti da una grave disabilità. Ma martedì, fuori da un supermercato in zona Barca, alla periferia di Bologna, qualcuno gliel’ha rubata. Ora però Anouar, grazie a una colletta dei poliziotti del commissariato Santa Viola, ha ritrovato sia il sorriso che una nuova bici. Ma facciamo un passo indietro. Subito dopo il furto – il 13enne aveva lasciato il mezzo nelle apposite rastrelliere fuori dal supermercato senza però mettere una catena – il ragazzino ha avvisato subito la polizia. Da quel momento, gli agenti hanno avviato le ricerche senza però arrivare a nessun risultato. Il giorno successivo alla segnalazione, i poliziotti sono andati a casa del giovanissimo per raccogliere la denuncia, dato che le condizioni di salute dei genitori non consentivano loro di recarsi in commissariato. Nel mentre, gli agenti hanno anche acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza del punto vendita per ricostruire l’esatta dinamica del furto. Analizzando le immagini si vedono due ragazzini – con ogni probabilità minorenni – che, dopo essersi accorti dell’assenza della catena, rubano la bici e si danno alla fuga. I poliziotti del commissariato Santa Viola hanno battuto tutta la zona alla ricerca del mezzo con la speranza di poterlo riportare ad Anouar. Ma non è stato possibile, perché la bici non è mai stata ritrovata. Ecco quindi che gli agenti hanno deciso di fare una colletta per raccogliere i soldi necessari a comprare un nuovo mezzo da regalare al 13enne. Ciò è stato possibile anche grazie alla collaborazione del negozio Malini Cicli di Casalecchio di Reno. Con la scusa di avere qualche dettaglio in più per poter proseguire le indagini, ieri Anouar è stato convocato in commissariato. E qui si è trovato davanti a una bellissima sorpresa: una bicicletta nuova di zecca, con cui potrà continuare ad aiutare i genitori. "Grazie ai miei amici in divisa", ha detto emozionato e felice, non appena si è reso conto del regalo.