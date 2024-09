A piedi o in bicicletta, il trasporto è dolce

Una serie di appuntamenti per spiegare i vantaggi di un modello di trasporto più rispettoso dell’ambiente. La Settimana europea della mobilità è la campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile. Promuove il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti. Il Comune di Persiceto ha aderito anche quest’anno alla campagna, che ha come tema annuale "La condivisione dello spazio pubblico", e insieme all’associazione Fiab Terre d’acqua - Monte Sole Bike Group ha organizzato un ricco programma di iniziative.

Si inizia oggi con il ’Park(ing) Day’, che si tiene dalle 9 alle 12.30 in piazza Garibaldi: gli stalli di parcheggio davanti a Palazzo SS. Salvatore verranno tramutati in aree gioco con attività di animazione per i bambini. Domani alle 10.30 all’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (Iat-R), in via Cento 9/a, si terrà ’Storie in Bici’, una biciclettata con letture itineranti lungo la Ciclovia del Sole. L’evento inserito all’interno del Festival Narrativo del Paesaggio, promosso dalla Città metropolitana, prevede letture itineranti a cura di Elena Musti, attrice, lettrice e walking leader, combinate con una biciclettata lungo la Ciclovia del Sole. Martedì 17 alle ore 20.45 nella Sala consiliare del Municipio, in corso Italia 70, si svolgerà la presentazione del libro di Sara Poluzzi e Roberto Tomesani "Bike coaching: percorsi in bici fuori e dentro di te". Oltre all’autrice Sara Poluzzi, interviene Andrea Bianchi di Fiab Terre d’Acqua. Modera Silvia Nicoli Marchesini, della Biblioteca G. C. Croce. Dal 17 al 20 settembre inoltre le scuole secondarie di primo grado ’Mameli’ e ’Mezzacasa’ saranno coinvolte nel ’Bike to School Challenge’ sfidandosi a quanti più studenti andranno a scuola in bicicletta.

Venerdì 20 settembre anche Persiceto aderisce al ’Biketowork’, la giornata europea in cui si invitano tutti ad andare al lavoro in bicicletta. Domenica 22 Settembre alle ore 9 in piazza del Popolo prenderà avvio ’Mangiaingiro’, una lenta escursione in bicicletta divisa in cinque tappe enogastronomiche in un percorso complessivo di 40 chilometri nelle campagne di Crevalcore e dintorni. Venerdì 27, infine, alle 16.30, si festeggeranno le nuove zone scolastiche delle scuole primarie, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente.