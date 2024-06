A rischio la prima del Wagner

La prima di ’Das Rheingold’ (L’oro del Reno) di Wagner in programma all’Auditorium Manzoni il 12 giugno prossimo per la stagione lirica del Teatro Comunale, diretto da Oksana Lyniv (foto), potrebbe non andare in scena. Lo hanno annunciato i sindacati della Fondazione lirico-sinfonica dopo l’incontro del 30 maggio scorso con la direzione, sull’erogazione del Premio di Produttività, secondo l’accordo del marzo 2023. Nonostante "tutti gli indicatori previsti siano raggiunti, la risposta ricevuta è stata che mancano le risorse. Ad oggi – dicono i sindacati – non sono stati erogati gli aumenti salariali previsti nel rinnovo del contratto nazionale che dovevano partire da gennaio 2024". La prossima settimana è prevista un’assemblea dei lavoratori del teatro.