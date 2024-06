A Zola il laboratorio dei riformisti. Riecco il Terzo Polo con una civica

Zola Predosa riunisce i riformisti, facendo risorgere il defunto Terzo Polo. A suggellare, a livello locale, il ritorno dell’intesa tra Azione e Italia Viva, assieme a una civica, è la lista unica ’Zola riformista’. "Un’esperienza che potrebbe diventare un laboratorio, capace di andare oltre i bisticci nazionali e far ripartire sul territorio il dialogo tra forze, che per loro natura, hanno tanti valori in comune", spiega Alessandro Ansaloni (nella foto), coordinatore di ’Zola riformista’.

Questo rassemblement a tre gambe (Iv, Azione e la lista locale ’Alleanza per Zola’) alle prossime Comunali dell’8 e 9 giugno è in campo per la rielezione del sindaco uscente di centrosinistra, Davide Dall’Omo, "ed è un unicum nel panorama politico dell’hinterland bolognese e forse anche in Italia", spiega la nota della neonata lista.

’Zola riformista’ oltre a Italia Viva e Azione, unisce ’Alleanza per Zola’, storica esperienza politica locale che, sin dalla metà degli anni ’90, ha sintetizzato al suo interno le istanze più vivaci del riformismo, espresse dalle aree socialiste, repubblicane e socialdemocratiche e liberali locali. "Se nel resto d’Italia – conclude Ansaloni – i riformisti tendono a dividersi indebolendo le prospettive, questa unità raggiunta a Zola Predosa ha l’obiettivo di rafforzare il sentimento riformista e dare una voce e un ruolo a quanti da anni sul nostro territorio si riconoscono in questi valori".

ros. carb.