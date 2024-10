"Abbiamo ricominciato a curare il territorio"

Cura del territorio, scuola e sport: ecco il bilancio dei primi 100 giorni del sindaco civico di Pianoro Luca Vecchiettini (nella foto con la giunta). Oltre duecento chilometri di sfalci per strade in sicurezza, affidamento della sostituzione delle luci dello Stadio Dainesi con led che produrranno un risparmio energetico rispetto a ora pari al 67%. Asfaltatura già realizzata sulla Futa e un piano straordinario di nuove asfaltature da fare quando la stagione lo permetterà. Potenziamento dei servizi scolastici con imbiancatura delle aule, sostituzione delle luci di emergenza e servizi specifici per minori fragili.

Il dramma dell’alluvione affrontato dall’amministrazione comunale con mezzi propri nella fase acuta delle piogge, con la rimozione del fango, delle frane e del legname accumulatosi sotto i ponti comunali in Val di Zena e nella Valle del Savena, pulizia dei fossi e dei tombini. Gran parte dell’attività è stata svolta nella manutenzione e cura del territorio: sfalcio dell’erba per circa 200 chilometri su strade comunali, asfaltatura sulla Futa per circa 4,5 chilometri comprensiva della segnaletica orizzontale, asfaltatura in via Belvedere a Pianoro Vecchio da Enel. La Giunta comunale ha approvato, inoltre, un piano straordinario di asfaltature di strade per lavori di importo parti a 600.000 euro da realizzarsi prossimamente, compatibilmente con il tempo atmosferico.

"Molte situazioni hanno messo in evidenza l’urgenza di prendersi nuovamente cura del nostro territorio. Pertanto, a partire dall’assestamento di bilancio di fine luglio, abbiamo stanziato oltre 100mila euro in più per le manutenzioni e ulteriori fondi sono stati destinati a fine settembre per la sicurezza stradale e il ripristino dei danni causati dall’alluvione del 2023. In aggiunta, abbiamo riattivato una serie di contratti scaduti, come le disinfestazioni contro le zanzare, la manutenzione delle strade e la cura del verde. Abbiamo anche attivato un accordo quadro per le piccole manutenzioni, che vengono segnalate dal cittadino tramite l’app ‘Comuni-chiamo’, che permetterà una gestione ordinaria più efficace sul territorio – spiega Vecchiettini –. In ambito scolastico, sono stati introdotti nuovi progetti nel Piano Offerta Formativa per arricchire ulteriormente l’offerta per famiglie e insegnanti. L’invito che desidero rivolgerci, è di guardare al futuro con entusiasmo, pronti a continuare a lavorare insieme per costruire una comunità coesa ed attiva: insieme possiamo fare la differenza".

Zoe Pederzini