Addio al ’Moro’, fondatore del Persiceto 85

Il mondo del calcio di San Giovanni in Persiceto è in lutto per la morte de ‘il Moro’, ovvero Domenico Moretti, 86 anni, fondatore della società sportiva F. C. Persiceto 85. Moretti, scomparso martedì scorso, lascia la moglie e due figli. "Oggi – dice Pina Saba, responsabile dell’attività di base F. C. Persiceto 85, e figura ormai venticinquennale all’interno del club – siamo in lutto per la morte di Domenico Moretti, attuale vice presidente e fondatore della nostra società sportiva, a cui ha dedicato con passione e dedizione tanti anni della sua vita. Proprio l’esempio della sua passione ha contagiato quanti oggi continuano la sua opera al Persiceto con l’obiettivo di mantenere sempre vivi i colori cari al nostro Domenico". ‘Il Moro’, circa quaranta anni fa, dalla scissione con la Persicetana dove già operava con successo, ma dove non riusciva a realizzare appieno i suoi progetti calcistici, fondò il nuovo club, l’F. C. Persiceto 85, che ha avuto nel tempo una crescita costante dal punto di vista del vivaio.

"Dalla fondazione del nuovo club – continua Saba – nacquero le prime squadre, dando vita a una progressione costante: dopo i primi anni, utili a mettere a punto il tutto, è stata creata una scuola calcio qualificata, poi divenuta ‘Élite’, grazie all’impegno di società, responsabili e istruttori, dei quali vado molto orgogliosa". Saba, prima di assumere la carica di responsabile dell’attività di base, ha allenato fino a qualche anno fa in tutte le categorie, dai primi calci fino agli esordienti. In pratica, ha vissuto in prima persona il cambiamento che ha compiuto l’F.C. Persiceto 85. "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Domenico – continua Saba – ma siamo assolutamente consapevoli che lo spirito, l’intuizione, il carisma de ‘il Moro’ continueranno a vivere attraverso le storie e i ricordi condivisi. Ciao ‘Moro’ riposa in pace". E si unisce al cordoglio per la scomparsa di Moretti, l’A. C. Persicetana. "L’ A. C. Persicetana – scrive la società sportiva in una nota diffusa sui social – piange la scomparsa di Domenico Moretti, fratello del nostro Carlo Moretti. Solo chi ha conosciuto Domenico, ‘il Moro’, sa quello che ha fatto per la sua società sportiva e per il calcio persicetano".

I funerali di Domenico Moretti sono in programma oggi alle 15, alla Collegiata di piazza del Popolo di San Giovanni in Persiceto. Prima però il feretro, alle 14,30, sarò portato all’interno del centro sportivo di via Castelfranco, nella sede del F. C. Persiceto, in via Castelfranco, per l’ultimo saluto da parte degli aderenti alla società sportiva.

Pier Luigi Trombetta