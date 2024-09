"Affacciati sul mondo da tre generazioni"

Tre generazione di doganalisti. Stiamo parlando della Cad Bagnara, dell’Interporto di Bentivoglio, che ha compiuto 70 anni. Azienda che di recente ha avuto un riconoscimento, per la lunga attività imprenditoriale, da parte di Confindustria. La storia cominciò nel 1953 quando Giancarlo Bagnara fondò l’azienda avviando la sua professione di doganalista. Poi negli anni Settanta subentrò il figlio Rodolfo e successivamente i figli di Rodolfo, prima Mattia e più recentemente Alessandro. Rodolfo Bagnara, praticamente, è nato tra le bolle di accompagnamento di import e quelle di export. Ma cosa fa un doganalista?

"Per prima cosa – spiega Rodolfo Bagnara – studia. C’è un esame di Stato da superare, a Roma, per poter essere iscritti all’albo professionale degli spedizionieri doganali ed esercitare la professione. Quando mio padre iniziò a fare questo mestiere, subito dopo la guerra, non era ancora obbligatorio. Quando invece io entrai in azienda, all’epoca ero poco più che ventenne, ricordo gli studi di diritto e geografia commerciale, di norme internazionali... E io ero diplomato geometra. Ma non entrai subito nell’azienda. Perché mio padre mi fece fare esperienze lavorative, in altri settori, anche molto duri. Ma mi feci una bella esperienza. E quando mio padre mi ritenne pronto, entrai in azienda". Un doganalista, in sostanza, aiuta i propri clienti ad adempiere tutte le procedure di legge nazionale, comunitaria o internazionale per poter spedire merce all’estero. O, viceversa, riceverla in Italia. "C’è un mondo di leggi e imposte – continua Bagnara –. Noi, però, siamo tra i pochi ad aver ricevuto la certificazione Aeoc, che sta per Operatore economico autorizzato customs. E questo permette a noi, quindi ai nostri clienti, di usufruire di procedure semplificate, e lavorare con la Certificazione europea doganale. I nostri clienti importano di tutto. Nel nostro caso molta elettronica, componentistica, calzature, alimenti".

"Il cambio generazionale dell’azienda – aggiunge Rodolfo Bagnara – è coinciso con significativi avvenimenti a livello internazionale, che ci hanno permesso di assistere diverse imprese con l’obiettivo di renderle competitive nei mercati esteri. Un doganalista, in buona sostanza, è un professionista che si sobbarca tutta la parte burocratica. All’azienda non resta che preparare la merce in uscita e fare gli ordini per quella in entrata. Al resto, alle mille ‘beghe’ quotidiane, ci pensiamo noi".

Pier Luigi Trombetta