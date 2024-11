Agricoltura in Emilia-Romagna, 180 milioni per le aziende

Un pacchetto di quasi 180 milioni per l’agricoltura dell’Emilia-Romagna. A tanto ammontano gli anticipi dei contributi comunitari per la campagna 2024 pagati alle imprese agricole da Agrea (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura). Di questi, 44,8 milioni sono gli anticipi erogati sugli impegni a superficie e le indennità compensative del Programma di sviluppo rurale, rappresentano il 72% degli importi richiesti e sono andati a 19.332 aziende. Un’ulteriore tranche di pagamenti, per 134,3 milioni, è stata destinata a interventi di sostegno al reddito nel quadro della Pac.