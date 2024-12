Ai Weiwei a Palazzo Fava: successo per l'esposizione sui diritti umani

A pochi mesi dall’avvio della collaborazione tra Fondazione Cassa di Risparmio e Opera Laboratori, la prima esposizione personale in città di Ai Weiwei, artista e attivista cinese da sempre impegnato nella difesa dei diritti umani, si conferma un’iniziativa in grado di attrarre un pubblico ampio e diversificato.

Inaugurata lo scorso 20 settembre a Palazzo Fava, a cura di Arturo Galansino, ’Ai Weiwei. Who am I?’ ha già accolto oltre 15.000 visitatori conquistando una platea eterogenea composta sia da bolognesi sia da turisti stranieri, così come giovani appassionati e professionisti del settore. Questo risultato sottolinea la capacità dell’evento di coinvolgere diversi tipi di pubblico e di affermarsi come proposta culturale di rilievo per la città.

Molto apprezzate anche le attività didattiche, che spaziano dalle visite guidate per adulti alle visite animate per famiglie, fino ai laboratori per bambini e per le scuole di ogni ordine e grado. Anche questo fine settimana ci sono due speciali appuntamenti: oggi alle 16:30 visita guidata all’esposizione, mentre domani sempre alle 16:30 protagonisti saranno ’I mattoncini della discordia’. Prenotazioni sul sito di Opera Laboratori.