Al cinema Odeon film, brindisi e karaoke per chi è triste

A Natale? Siamo tutti più... tristi. Almeno secondo l’associazione Triste Film che, in collaborazione con Circuito Cinema, ha organizzato il brindisi di Natale ’definitivo’, dove a nessuno sarà chiesto di sorridere per forza. Al cinema Odeon quindi oggi dalle 19 ci sarà un programma di cuori spezzati, voci infrante e lacrime. Si comincia con ’The Snowman’, pluripremiato corto d’animazione di Dianne Jackson poi, alle 19,30 il ritorno a furor di popolo di ’Sad Karaoke’, occasione perfetta per fare a pezzi i tormentoni natalizi che hanno accompagnato i nostri anni difficili. La festa continua con la lotteria e naturalmente con il premio al maglione di Natale più triste. Auguri...