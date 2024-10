Al mattino spalatori, la sera tifosi. Il bar Ciccio riparte dopo il disastro: "Ci rialzeremo con i rossoblù"

La città, nonostante l’alluvione e i conseguenti disagi, ha voglia di ripartire. Quale miglior occasione per stringersi, ancora una volta, tutti insieme se non il terzo turno del sogno bolognese in Champions League. Siamo al bar osteria Ciccio, in via San Mamolo, dove un nutrito gruppo di tifosi si è, quasi religiosamente, riunito per supportare il Bologna. Il bar Ciccio si trova a ridosso dei colli, zona che è stata gravemente colpita dall’alluvione degli ultimi giorni. Lo testimoniano le centinaia di pile di detriti che giacciono ai bordi delle strade, assieme alle pozze di fango.

"Nonostante i danni che abbiamo subito, soprattutto al magazzino interrato, l’atmosfera quando giocano i rossoblù rimane invariata. Noi siamo aperti, un pensiero va rivolto a tutti i vicini che in questa alluvione hanno perso molto di più", spiega Francesca, barista del Ciccio.

Un’ulteriore testimonianza del lavoro di tutti i volontari che in questi giorni stanno affollando le strade, le cantine e i cortili, sono i secchi, a centinaia, diversi per forma e capienza, appoggiati nel limo e pronti il giorno dopo per continuare il loro lavoro. Queste scene fanno da perfetta cartina al tornasole dell’impegno di Bologna, la città che chiama, ferita, e dei suoi cittadini, che rispondono presente.

"Vedere una Bologna che reagisce fa bene. Siamo qua a tifare senza comunque mai smettere di pensare a tutte le persone che hanno perso qualcosa in questi giorni. Vedere il Ciccio così pieno di gente, essendo consci che in parte sono gli stessi che hanno spalato fango fino al tramonto, scalda il cuore", dice il tifoso rossoblù Leonardo Pavani.

Tornando ad Aston Villa contro Bologna, fino al 45’ la partita rimane in stallo, ma senza esclusione di colpi, con il risultato fissato sullo zero a zero. L’atmosfera al bar Ciccio si carica di cori, a volte di giubilo, a volte rancorosi, per le due formazioni. Il tifo, inutile dirlo, è tutto per il Bologna.

"Loro (l’Aston Villa, ndr) stanno giocando benissimo, ne siamo un po’ in balia. Secondo me questa partita riflette le ultime nostre giornate di campionato, nelle quali non stiamo proprio brillando. In ogni caso il tifo al Ciccio rimane di altissimo livello. Questo bar è da sempre un ritrovo per tutti quelli che per un motivo o per un altro non riescono ad andare allo stadio o in trasferta. Quando il Bologna non gioca al Dall’Ara, gioca al bar Ciccio" dice Alessandro Chiesi, tifosissimo ed ex barista del locale. Fino a fine primo tempo la gara è stata equilibrata ma, subito dopo la ripresa, l’Aston Villa allunga sul Bologna. McGinn segna direttamente da calcio di punizione. Dopo nemmeno 10 minuti arriva il raddoppio di Duran con una zampata da centro area in scivolata. Ma il Bologna, per tutto il secondo tempo, ci prova. E all’86esimo minuto, da calcio d’angolo, Beukema di testa sfiora il gol colpendo il palo. La partita, tra gli applausi dei tifosi al bar, finisce al 93’ 2-0 per i padroni di casa. "Sarà per la prossima", mugugna qualcuno.