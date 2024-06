Al Montessori-Da Vinci inaugurati i laboratori per l’indirizzo alberghiero

Laboratori nuovi di zecca per gli studenti dell’indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera dell’istituto Montessori-Da Vinci di Porretta. La cerimonia è stata aperta dagli interventi della dirigente scolastica Luisa Macario, del provveditore Giuseppe Antonio Panzardi, del sindaco di Alto Reno Giuseppe Nanni e di Matteo Lepore, sindaco metropolitano. "Oggi un sogno diventa realtà - esordisce Luisa Macario. Questo risultato è frutto di un gioco di squadra. Sono grata al sindaco, alla Città metropolitana, a Cna, a tutte le aziende e alle persone che ci hanno dato una mano, senza dimenticare il personale scolastico. Vivere in montagna è una sfida: occorre dare ai ragazzi dell’Appennino le stesse opportunità di chi vive in città. Qui uno non vale uno, ma molto di più". Le fa eco il provveditore Panzardi: "La scuola deve reinventarsi, immaginare dei percorsi da offrire ai ragazzi di oggi, lavoratori di domani".

"Sono molto grato al sindaco Lepore e al consigliere Ruscigno che hanno dato priorità al progetto del nostro istituto - riconosce il sindaco Nanni - È sempre più importante per gli studenti disporre di attrezzature ad alto contenuto tecnologico per ampliare le proprie conoscenze, soprattutto in un settore in evoluzione come quello turistico". "Negli ultimi anni sul territorio abbiamo lavorato tanto sulla formazione tecnica - conclude il sindaco metropolitano Lepore - e i laboratori di Porretta sono un tassello particolarmente prezioso di questo mosaico perchè in montagna tutto è un po’ più difficile. Siamo convinti che questo indirizzo enogastronomico possa essere utile nel lavoro di promozione turistica del territorio iniziato 7 anni fa, con la nascita di Bologna Welcome. Un percorso che sta dando risultati straordinari".

Fabio Marchioni