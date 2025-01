Al via i lavori sul rio per salvare Bazzano

Sei mesi di lavori e via Monteveglio chiusa fino a venerdì, a Bazzano, per il cantiere di messa in sicurezza del Rio La Fossetta. Un corso d’acqua che scende dalla collina a sud del centro storico del capoluogo di Valsamoggia con una portata normalmente modesta di acque raccolte nella vallecola sulla quale insiste la zona residenziale di via Carnevali. Un rio che però negli ultimi anni si è dimostrato capace di provocare allagamenti e grandi danni nel quartiere che si estende dal padiglione del tiro a segno a scendere fino alla zona dell’ospedale Dossetti. Da qui l’impegno del Comune a mettere in campo un cantiere atteso e reclamato in particolare dai residenti finiti sott’acqua in due occasioni anche lo scorso anno.

La prima opera comporta la chiusura della strada comunale di via Monteveglio all’altezza dell’incrocio con via IV Novembre, nei pressi del bar, per consentire i lavori di adeguamento della rete fognaria che raccoglie le acque meteoriche che negli ultimi eventi di ottobre 2024 si sono dimostrate superiori alla capacità di smaltimento della rete esistente. La sindaca Milena Zanna spiega che si tratta di un investimento complessivo di oltre 500mila euro, di cui quasi 400mila da fondi Pnrr e la restante parte da risorse comunali, con la realizzazione di diversi interventi che si prolungheranno fino a giugno. Questi comprendono l’aumento della capacità dell’effetto di laminazione attualmente esercitato dal laghetto al centro del parco pubblico, attraverso l’innalzamento dell’arginatura a valle e la predisposizione di una protezione dell’alveo mediante un dispositivo di dissipazione e massi ciclopici cementati che hanno l’obiettivo di evitare futuri fenomeni erosivi causati dal passaggio della corrente. "Abbiamo atteso che fosse completato l’iter burocratico e siamo finalmente alla vigilia di un intervento molto importante per il nostro territorio e che, una volta terminato, garantirà una maggiore sicurezza a Bazzano e ai suoi cittadini in caso di eventi atmosferici estremi", commenta la sindaca. g. m.