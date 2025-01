Alcolici, stop in centro dalle 14,30 alle 19. Controlli a tappeto

Dalle 10 di ieri e fino alle 3 di questa notte, è stato in vigore il divieto, in tutto il centro storico, di vendere bibite in contenitori di vetro o lattine da asporto; e oggi lo stesso divieto sarà in vigore dalle 10 alle 21, sempre nell’area circondata dai viali, con l’ulteriore stop totale alla somministrazione di alcolici da parte dei locali pubblici dalle 14.30 alle 19. Divieto, quest’ultimo, che sarà esteso nella stessa fascia oraria anche a via Saragozza, dalla Porta al Meloncello, e nella via si aggiungerà anche il divieto di vendere bevande in vetro e lattina da asporto dalle 19 di oggi alle 3 di mercoledì notte. Disposti vari controlli per verificare il rispetto delle regole e, soprattutto, per contrastare l’attività di eventuali abusivi.

Per prevenire situazioni di illegalità nelle aree nevralgiche del centro cittadino si svolgeranno, tra le altre cose, controlli da parte del personale della polizia amministrativa e dalla polizia locale finalizzati al rispetto dell’ordinanza del sindaco di Bologna, che vieta agli esercenti pubblici la vendita di bevande alcoliche e l’utilizzo di contenitori di vetro o lattine per quelle non alcoliche; attività di vigilanza dinamica nei pressi delle strutture ricettive che daranno ospitalità ai supporters tedeschi. In centro storico, preziosa la collaborazione di Ascom e Confesercenti di Bologna, che hanno assicurato massima sinergia dei locali con le forze dell’ordine al fine di monitorare e intercettare le situazioni potenzialmente critiche.