Alla sagra del Campanile il faccia a faccia tra Zuppi e Cazzullo

Faccia a faccia tra il cardinale di Bologna, Matteo Maria Zuppi e il giornalista scrittore Aldo Cazzullo. Succede il 31 maggio prossimo in occasione della ‘Sagra del campanile’ che si tiene negli spazi della parrocchia Santa Maria assunta di Padulle a Sala. Dal 31 maggio al 2 giugno è in programma infatti la 17esima edizione della sagra parrocchiale che quest’anno ha come tema ‘Esci dalla tua terra e vai’. La serata inaugurale della kermesse sarà caratterizzata dal dialogo tra il giornalista e il presule. La festa, accompagnata dallo street food, sarà rallegrata da musica e balli: sabato si esibirà il gruppo dj Fox; mentre domenica si terrà il concerto della band Radio Memphis. Durante i giorni della sagra saranno sempre in funzione lo stand gastronomico, il servizio bar, lo stand dei libri e dei gadget. E ancora sono stati organizzati i giochi per bimbi, i gonfiabili ed il gioco del tappo.