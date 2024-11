Bologna, il giorno dopo gli allagamenti: tornata l’acqua in tutti i rubinetti

Bologna, 17 novembre 2024 – Si è risolta questa mattina l’emergenza in zona San Ruffillo, Colli e via Toscana, dopo che, sabato pomeriggio, una tubatura idrica che attraversa i Giardini Margherita è scoppiata, allagando completamente parte del parco e la vicina via Cavallina e generando una serie di disagi a catena in diverse zone della città servite da quella porzione di acquedotto.

I problemi erano legati in particolare a cali di pressione, tanto che, fino a questa mattina, l’acqua nelle cantine dei palazzi scorreva, mentre non arrivava ai piani alti.

Hera ha completato gli interventi per sistemare il guasto alla condotta idrica di via Cavallina, ai Giardini Margherita

Subito dopo il guasto, a seguito delle diverse segnalazioni arrivate dai cittadini e anche dai vigili del fuoco, subito intervenuti in via Cavallina, Hera ha inviato sul posto i suoi tecnici, che hanno lavorato per tutta la notte per risolvere il problema. Subito all’interno dei Giardini era stata transennata la zona interessata dalla perdita ed era stato stato avviato il cantiere di riparazione e intorno alle 19 di sabato gli operai avevano completato i sezionamenti e già ripristinato la fornitura nella zona di via Castiglione e di via di Barbiano.

I tecnici hanno continuato a lavorare fino a ieri mattina, per ripristinare il servizio anche nella zona San Ruffillo, via Toscana e Monte Donato.

Hera ha provveduto anche a portare, in via precauzionale, cassoni con i sacchetti d’acqua in via Molinelli, via Santa Barbara e nella parte alta di San Ruffillo (tra via Toscana e via Villari) dove i cittadini avevano segnalato cali di pressione e rubinetti a secco.