Alleanza Ascom-scuola per il rilancio del Terziario

Rafforzare il legame tra istruzione, occupazione e sistema imprenditoriale attraverso la metodologia didattica dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. È questo, in sintesi, l’obiettivo della collaborazione avviata da Confcommercio Ascom Bologna con gli istituti di istruzione superiore ‘Luigi Fantini’ di Vergato e ‘Maria Montessori - Leonardo da Vinci’ di Porretta Terme. Al centro dell’intesa tra l’associazione e le scuole c’è dunque la volontà di stimolare sempre più imprese del Terziario ad attivare ‘Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento’ (PCTO) - nuova denominazione dell’alternanza scuola-lavoro - e accogliere al proprio interno studenti e studentesse delle scuole superiori.

I percorsi puntano infatti ad assicurare ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro attraverso esperienze formative (tirocini) direttamente in azienda. Per le imprese che decidono di accogliere ragazze e ragazzi per un periodo di apprendimento la modalità dei percorsi costituisce un valido strumento per investire sul capitale umano, contribuendo a formare i lavoratori che domani potrebbero far parte delle loro fila. "I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono un ottimo strumento di apprendimento mediante esperienze dirette in azienda - aggiunge Giorgio Merli, presidente Confcommercio Ascom Porretta Terme -. È fondamentale trasmettere ai nostri ragazzi la consapevolezza che il Terziario, soprattutto in un territorio a forte vocazione turistica e commerciale come l’Appennino, offre importanti opportunità professionali e che una carriera in quei settori può regalare grandi soddisfazioni. Già diverse imprese nostre associate lavorano con le scuole attraverso i Percorsi di alternanza e come Confcommercio Ascom ci stiamo impegnando affinché la platea di attività economiche disponibili ad accogliere gli studenti continui a crescere".

"Per il Terziario l’alleanza col sistema di istruzione è strategica, soprattutto in Appennino, dove favorire fin dalla scuola il match tra domanda e offerta di lavoro è essenziale anche per contrastare lo spopolamento - sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna -. Le piccole e medie imprese dei nostri settori, ormai da tempo, sono consapevoli che i Percorsi sono prima di tutto un investimento sul capitale umano e questo è un approccio che come Confcommercio Ascom Bologna, lavorando come stiamo facendo con le scuole, vogliamo consolidare ed estendere a tutta la nostra base associativa".

r.p.