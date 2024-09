Alluvione, il caso San Lazzaro. Tronchi e ponteggi nel mirino. FdI: "Adesso serve chiarezza"

Cataste di tronchi e alberi, ammassati un po’ ovunque, trascinati dalle piene dell’Idice, sono l’evidenza, fattuale, di un lavoro che qualcuno non ha fatto e che, anche se in minima parte forse, avrebbe potuto evitare l’ennesimo disastro che si è verificato. I primi a evidenziare questa situazione, da San Lazzaro, sono per FdI Alessandro Sangiorgi, consigliere comunale di opposizione, e Marta Evangelisti, capogruppo in Regione.

"Dopo le segnalazioni pervenute da cittadini residenti sia nella località Pizzocalvo che nella frazione Idice, dove l’omonimo torrente è esondato allagando scantinati, garage e abitazioni, abbiamo effettuato alcuni sopralluoghi. Proprio in località Pizzocalvo è in corso, da fine luglio e fino a gennaio 2025, il consolidamento del ponte sull’Idice di via Pedagna, ove sono in corso lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del suddetto ponte da tempo ammalorato". I due proseguono: "Proprio in virtù dei sopralluoghi abbiamo potuto riscontrare che l’azienda che sta provvedendo alla manutenzione ha collocato ponteggi a lato del ponte, che potrebbero aver causato il non regolare deflusso dell’acqua, creando un’ulteriore ostruzione, aggiuntiva alla ramaglia e ai tronchi provenienti da monte. Viene da chiedersi – vista l’allerta meteo rossa elevata nei giorni scorsi – per quale motivo gli enti preposti non abbiano chiesto all’azienda di togliere i ponteggi. Per questo, presenteremo istanze nelle sedi opportune affinché si faccia chiarezza e vengano anche accertate le responsabilità".

Non è tardata ad arrivare la replica del Comune: "Il ponte sull’Idice di via Pedagna è oggetto di lavori di manutenzione straordinaria appaltati dal Comune, che hanno comportato l’installazione di un ponteggio. Immediatamente a seguito dell’allerta meteo 118/2024 del 16/09/2024 emessa dal Dipartimento di Protezione Civile Regionale, il Comune di San Lazzaro di Savena ha provveduto con un ordine di servizio della Direzione Lavori all’impresa appaltatrice a disporre il monitoraggio dell’evoluzione sia della situazione meteorologica sia della situazione idraulica del fiume. Nel medesimo ordine di servizio in caso di criticità (allerta di colore arancione/rosso), ed in particolare in relazione all’innalzamento dei livelli del torrente, ha ordinato la rimozione di tutti gli elementi amovibili del ponteggio e comunque di predisporre un servizio di presidio h24 idoneo a intervenire in tempo reale in caso di necessità. La repentinità dell’evento è stata sotto gli occhi di tutti; l’amministrazione comunale valuterà eventuali responsabilità, fermo restando che sta lavorando per ripristinare la pulizia del corso del fiume da fango, ramaglie e altri detriti per evitare in caso di piogge che si possano creare nuove criticità". Stessa tragica situazione anche a Santa Maria Codifiume al confine con Molinella.