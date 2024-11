Altro incidente sul lavoro. Esplosione a San Giorgio, ferito un dipendente

Ennesimo incidente sul lavoro, ieri mattina. Questa volta alla Reagens di San Giorgio di Piano. Un mese dopo il travolgimento mortale del 47enne Attilio Franzini al lavoro sui binari della ferrovia, nello stesso paese, e a due settimane dall’incidente alla Toyota di Bargellino, con due vittime, a rimanere ferito ieri è stato un dipendente 55enne della ditta, ora ricoverato in codice di media gravità.

Erano da poco passate le 8 e alla fabbrica di sostanze chimiche di via Codronchio sembrava una mattinata normale. A un certo punto però un silos del reparto produttivo, che miscela polveri chimiche, è esploso. Nei pressi del silos c’era solo il 55enne, che è stato travolto dall’onda d’urto della deflagrazione. L’uomo, esperto lavoratore, cosciente, ma sotto choc e con ferite sulla parte superiore del corpo, è uscito da solo dall’ala interessata dall’esplosione e ha lanciato l’allarme. L’area, uno stabile chiuso, è stata subito transennata: non sono fuoriuscite sostanze chimiche. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno medicato l’uomo e lo hanno portato all’ospedale di Bentivoglio. Giunti anche i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di San Giorgio e la Medicina del lavoro. Saranno ora da chiarire le cause dell’esplosione.

Le polveri in questione, prima di essere miscelate nel silos, vengono ‘pulite’ perché eliminino la carica elettrostatica. Che qualcuna fosse ancora carica? Non è chiaro. Quel che è certo, stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine grazie anche alla collaborazione dell’azienda stessa, è che il lavoratore, con 24 anni di esperienza, era impegnato con dei colleghi nella produzione di stabilizzanti atossici per pvc e stava caricando l’impianto con una materia prima non pericolosa.

Così il sindaco Paolo Crescimbeni: "Ho sentito il presidente della azienda, molto seria e riconosciuta a livello mondiale. Mi ha detto che sono già operativi nel ricercare le ragioni dell’evento. Colgo favorevolmente l’attenzione della stampa per un infortunio sul lavoro: credo che le recenti morti abbiano colpito tutti e spero aprano le porte a una nuova stagione fatta di maggior sensibilità agli infortuni e alla crescita di una cultura della sicurezza. Porgo i miei migliori auguri di veloce e completa guarigione al lavoratore ferito".