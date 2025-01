"Ambiente e sociale, cresciamo assieme"

Oltre 800 negozi in tutto lo Stivale e più di mille imprenditori che appartengono all’organizzazione, fanno di Crai Secom una delle catene di supermercati più importanti d’Italia e "una distribuzione alimentare tra le più grandi del Paese", afferma Giangiacomo Ibba, amministratore delegato Crai Secom Spa-Società benefit. Uno sguardo, quello di Ibba, rivolto al futuro ma anche all’anno appena concluso: "Il 2024 sono stati 366 giorni uno più importante dell’altro e 12 mesi di consolidamento della nostra organizzazione commerciale", afferma Ibba, mentre l’auspicio per il 2025 è quello di "diventare un’unica azienda Crai rappresentata a livello federale su tutto il territorio italiano". Crai punta in alto con questo desiderio al quale, da anni, l’azienda "lavora", grazie all’avviamento di un programma "di consolidamento del futuro, lavorando anche sull’organizzazione stessa dell’impresa".

A proposito di futuro, questa realtà ha anche redatto, al suo interno, un piano di sostenibilità. "È uno dei grandi percorsi che abbiamo intrapreso negli scorsi anni, perché vogliamo, in questo modo, essere parte integrante delle comunità", afferma Ibba. A colpire è anche "la differenza tra i diversi piani di sviluppo sostenibile: ambientale, sociale ed economico. Riteniamo che solo in questo modo possiamo contribuire allo sviluppo della comunità e creare qualcosa di positivo tutti insieme". Non solo Crai alimenta le persone attraverso i suoi prodotti nei suoi supermercati, ma lo fa anche "sul piano delle iniziative sociali in tutto il nostro Paese, vista anche la grande realtà che abbiamo l’onore di rappresentare".

Giovanni Di Caprio