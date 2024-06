Anca, in 200 a lezione al Rizzoli

La Summer School in Chirurgia dell’anca iniziata mercoledì e fino a domani al Centro di ricerca del Rizzoli, è promossa dai professori Cesare Faldini e Francesco Traìna, rispettivamente direttori della Clinica ortopedica 1 e dell’Ortopedia protesica dell’Istituto. Al corso di sono iscritti in duecento e si tratta di quattro giornate in cui vengono coperti tutti gli aspetti della patologia dell’articolazione dell’anca. La Scuola vede la partecipazione sia dei chirurghi più esperti interessati sia dei giovani specialisti e gli specializzandi. Dopo gli aspetti di fisiologia, anatomia e biomeccanica articolare con i docenti dell’Università di Bologna, vengono affrontate tutte le patologie dell’età pediatrica con le strategie di trattamento conservativo e chirurgico. Tra gli altri argomenti il salvataggio dell’articolazione coxo-femorale mediante tecniche mini invasive, la chirurgia protesica e di revisione, il trattamento delle infezioni protesiche, la traumatologia del bacino e del femore prossimale, le problematiche oncologiche.

Nell’ambito dell’iniziativa, oggi dalle 18.30, il Rizzoli e la Fondazione celebrano le rispettive nascite: il primo nel 1896, la seconda due anni fa, con un rinfresco e lo spettacolo itinerante Bosco Vecchio alla scoperta dell’Istituto fra chiostri e giardini segreti.