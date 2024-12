Angela Mele Milano, cocktail party e moda

Moda e mondanità all’evento di Angela Mele Milano. Mercoledì, nella storica boutique di via San Felice 26, un cocktail party ha accompagnato la presentazione di capi selezionati in stile smart casual insieme a numerose proposte luminose, nei tessuti e nelle applicazioni, tipicamente natalizie. Associata a Confcommercio Ascom Bologna, Angela Mele Milano, ha aperto nel nostro territorio due punti vendita al pubblico: uno a Bologna – che ha già festeggiato i vent’anni di attività – e un altro a Casalecchio. Entrambe le location sono riuscite a proporre a un pubblico femminile molto eterogeneo collezioni di abiti ed accessori glamour nel taglio, nei colori e nei materiali sempre di qualità e tendenza. La passione e la varietà degli abiti proposti è stata molto apprezzata dal pubblico femminile che ha potuto apprezzare le ultime tendenze delle feste in una luccicante sfilata coreografica.

Presenti al party, tra gli altri, Stefania Matteuzzi (consigliera Ascom), Trilli Zambonelli, titolare della concessionaria Car, il direttore generale di Ascom Giancarlo Tonelli, Angela Mele, la conduttrice ed ex miss Italia Roberta Capua, la pr e organizzatrice di eventi Rossella Barbaro.