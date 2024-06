Annullata la presentazione dell’ultimo libro di Bettini

Annullato. Non ci sarà la presentazione del libro ‘Attraversamenti. Storie e incontri di un comunista e democratico italiano’ (PaperFirst), ultimo lavoro uscito dalla penna di Goffredo Bettini (nella foto a destra), dirigente nazionale del Partito democratico.

L’evento sarebbe dovuto andare in scena domani alle 18, alla a Casa di Quartiere Giorgio Costa, in via Azzo Gardino 44, ma la stessa organizzazione ne ha comunicato l’annullamento per "ragioni organizzative", senza fornire spiegazioni di altro tipo.

Alla presentazione erano stati invitati, a dialogare insieme con l’autore il senatore Pier Ferdinando Casini, l’europarlamentare uscente dem – ricandidata alle prossime elezioni per Strasburgo – Elisabetta Gualmini, Emanuele Felice, Angelo Piazza e Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, Carlino, Nazione, Giorno e Luce.

Era stato invitato anche il sindaco Matteo Lepore che, però, pare non avrebbe partecipato.

In ogni caso, alla fine, la presentazione del libro è stata annullata e l’evento cancellato.

