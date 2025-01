Apre il parcheggio Galilei: "Basta sosta selvaggia"

Ha suscitato non poche polemiche la comunicazione del Comune di Casalecchio per l’entrata in funzione da martedì scorso del parcheggio a pagamento davanti alla scuola Galilei del quartiere Croce. Tra i tanti commenti, parecchio indignati e alterati, c’è chi sostiene che si tratta dell’"ennesima privazione di suolo pubblico che sfavorisce le fasce meno abbienti" e chi sottolinea la vicinanza "stranamente strategica a due strutture sanitarie", accusando la giunta di non offrire un "bel servizio ai cittadini".

Il parcheggio, ultimato da pochi mesi, offre 38 posti auto a pagamento, di cui due riservati alle persone con disabilità. Un intervento che ha permesso di separare le aree scolastiche da quelle di sosta pubblica.

"A fine del mandato precedente, abbiamo combattuto contro questo provvedimento insensato – attacca Erika Seta, coordinatrice regionale Azzurro Donna ed ex capogruppo Forza Italia Casalecchio –. Quel parcheggio è importante per le attività commerciali di zona e per la casa di cura Villa Chiara. Questo dimostra il totale disinteresse della giunta per una città già soffocata dai cantieri, presenti e futuri. È cattiva amministrazione".

Andrea Tonelli, consigliere comunale civico del centrodestra, spezza una lancia a favore della giunta: "Tutto sommato non è stata una brutta operazione. Prima il parcheggio non era asfaltato e pieno di buche. Certo, sono stati persi alcuni posti auto, ma è stato eliminato il parcheggio selvaggio. La sosta "parassitaria" andava regolata: per i residenti è stato un vantaggio, almeno nelle ore notturne e festive. Per Villa Chiara, però, servirebbe una tariffa giornaliera bassa e un controllo rigoroso della sosta".

Nel frattempo, Paolo Nanni, assessore alla Sicurezza, chiarisce le ragioni del progetto: "Prima dell’intervento, l’area era scolastica, ma veniva utilizzata impropriamente come area di parcheggio. La scuola ha dovuto gestire la situazione tenendo il cortile chiuso o arretrando il perimetro per garantire un’uscita sicura ai ragazzi. Le strisce blu servono per la rotazione della sosta in una zona caratterizzata dalla presenza di molti servizi, tra cui Villa Chiara, che ha contribuito al progetto, e Villa Fiorita. L’obiettivo principale era mettere in sicurezza gli studenti, sia all’interno che all’esterno della scuola".

Gli orari e le tariffe sono: dalle 8.30 alle 17.00 dal lunedì al sabato, 1 euro all’ora con importo minimo di 20 centesimi per 12 minuti; tariffa giornaliera massima 6 euro e nessun pagamento nei festivi.

Sara Ausilio