Arriva la Mille Miglia:: "Emozione grandissima"

Alessandro Gamberini titolare della carrozzeria Ariston di San Lazzaro parteciperà alla sua undicesima Mille Miglia. Ma questa non sarà come le altre volte. Perché quest’anno la Mille Miglia farà la sua penultima tappa venerdì, 14 giugno, proprio a San Lazzaro, in piazza Bracci, ad un solo chilometro dalla sua carrozzeria. La Ariston è nata nel 1963, fondata dal padre di Alessandro, ha la sede in via Speranza ed è un’associata storica della Cna fin dalla nascita. "Noi lavoriamo su auto di tutte le marche – prosegue Gamberini -, il 10% della nostra attività riguarda il restauro di auto d’epoca. Sono proprietari privati, appassionati, che usano la loro auto d’epoca alla domenica per fare un bel giro in campagna. Alcuni di loro però anche per partecipare alle gare per auto storiche. Come la Mille Miglia, regina di queste manifestazioni. Guiderò una Fiat 514 Mille Miglia del 1930 – continua Gamberini -. Appartiene ad un amico, Guido Ceccardi, imprenditore di Mantova, che sarà anche il mio navigatore. Da 3 anni ha una sua squadra per gare di regolarità". In genere alla Mille Miglia partecipano circa 400 equipaggi e Gamberini nelle sue dieci partecipazioni non è mai arrivato oltre la decima posizione. "Nel 2014 sono arrivato in seconda posizione, quinto nel 2019, settimo nel 2009 e nel 2021. Quest’anno speriamo di arrivare nei primi dieci, in base alle caratteristiche della nostra auto". Quella delle auto storiche dunque è una grande passione per Alessandro e per la sua carrozzeria Ariston, ma anche un lavoro che richiede grande professionalità. La Mille Miglia, grande brand a livello mondiale, partirà dunque martedì da Brescia, poi farà tappa a Torino, Viareggio, Roma e appunto venerdì a San Lazzaro, prima di concludere il giorno dopo a Brescia.

"E’ una grande opportunità per San Lazzaro – conclude Alessandro Gamberini -. La nostra area della Motor valley è una eccellenza assoluta non solo a livello italiano: in pochi chilometri abbiamo la Ferrari, la Lamborghini, la Maserati che ha mosso i primi passi proprio a San Lazzaro. Venerdì sarà davvero una grande festa: per San Lazzaro, per la carrozzeria Ariston e per tutti gli appassionati come me di auto storiche".

Zoe Pederzini