Arte contemporanea, riparte la ricca stagione delle gallerie

L’estate è ormai giunta al termine e la programmazione delle mostre all’interno di gallerie e spazi d’arte può riprendere il suo corso. Ad ’aprire le danze’ sarà oggi la Maison laviniaturra, con l’inaugurazione di una personale dedicata a Gloria Campriani, in via dei Sabbioni 9. Nel salone dell’atelier di moda saranno esposte 7 opere di Campriani, realizzate con materiali di riciclo rielaborati con un processo artistico molto incline alla sostenibilità. L’evento inaugurale è strutturato in due momenti: alle 18 si terrà un talk a proposito della coscienza ecologica, sia nel campo della moda che delle arti, moderato dal curatore Maurizio Vanni, con interventi dell’artista, Lavinia Turra, Valentino Corvino e dell’attrice Tita Ruggeri. Alle 19 seguirà ‘Nuovi equilibri’, una performance di Campriani che coinvolgerà il pubblico in azioni simboliche ed evocative.

Per gli amanti della fotografia gli appuntamenti da segnare in agenda sono due: il primo è al Kappa-Noun (via I. Lambertini 5, San Lazzaro di Savena) e l’altro allo Spazio Labò (Strada Maggiore 29). In provincia andranno in scena i ‘Paesaggi’ – questo il titolo della mostra – di Massimo Vitali, Luigi Ghirri, Franco Fontana, Gabriele Basilico e di altri maestri della fotografia italiana provenienti dalla prestigiosa collezione di Marta e Mario Trevisan. La collettiva sarà visitabile solo quattro giorni: oggi dalle 18 alle 22 e domani dalle 20 alle 22; sabato e domenica su appuntamento (3388783155). Allo Spazio Labo’ si affronta il tema dei disastri ambientali, con focus sul Vajont, visti dalla lente dei sei fotografi italiani e stranieri del collettivo Calamita/à: Gianpaolo Arena, Marina Caneve, Céline Clanet, François Deladerriere, Petra Stavast, Jan Stradtmann. L’inaugurazione della mostra – intitolata ‘An investigation into the Vajont catastrophe’ e a cura di Laura De Marco - è il 25 settembre alle 19,30 e sarà preceduta da un incontro con autori e autrici alle 18,30. É tempo di opening anche da BoA Spazio Arte (via Barberia 24/a), dove, domani alle 18, si terrà il taglio del nastro di ‘Ma|tè|ri|co’, una collettiva con opere di Alessia Cincotto, Lisa Martignoni, Fango, Francesco Damiani e Floriane Vanderghinste. In esposizione ci saranno opere realizzate mediante varie tecniche (pittura, ceramica, incisione), allo scopo di aprire un dialogo a proposito della materia come parte integrante della poetica artistica contemporanea. Infine, occhi puntati sulla pittura con l’’Ironia dell’ignoto’, una personale di Danilo Stojanović (nella foto, una sua opera) che aprirà al pubblico sabato dalle 15 alle 20 alla Car Gallery. In via Azzo Gardino 14 sarà esposto un ricco corpus di tele in cui vi è una presenza costante, seppur mai palesata, dell’acqua. Veneziano d’adozione, Stojanović dà vita a un’immaginaria “terra di mezzo”, ponte tra il mondo del fantastico e quello reale dell’osservatore.

Manuela Valentini