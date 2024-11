Artigiani Cna e Lions Club. I kit informativi distribuiti per prevenire le violenze

La lotta contro la violenza di genere continua a interessare un numero sempre più alto di enti e associazioni. Questa è la volta dei Lions Club e della Cna che, insieme, danno il via al progetto ‘Lo scudo delle Donne’, con l’obiettivo di contrastare la violenza sulle donne e sui minori. L’iniziativa si focalizza sull’intercettazione di donne che subiscono abusi e violenze, che siano queste fisiche, psicologiche ed economiche, attraverso un’informazione dettagliata sul ruolo dei centri antiviolenza. È prevista infatti, a metà novembre, la distribuzione di trecento kit – composti da una card con i numeri dei centri antiviolenza e un dépliant che ne spieghi l’operato ¬–, in posti che prevedano un target di consumatori femminile e infantile. Saranno quindi coinvolti saloni estetici, studi medici, odontoiatrici e ginecologici, fino alle scuole e ai centri sociali.

A ormai un anno dall’omicidio di Giulia Cecchettin, la violenza resta ancora un problema stabile: "La maggioranza delle donne che subiscono violenza è silenziosa, bisogna far si che le vittime non si sentano sole – afferma Claudio Pazzaglia, direttore generale della Cna. – Gino Cecchettin è un esempio di come poter reagire e di come bisogna agire". Interviene a riguardo anche il responsabile Lions del progetto Amedeo Tomanelli: "I numeri dei femminicidi sono preoccupanti anche se attualmente sono leggermente in calo (120 femminicidi del 2023 rispetto ai 96 di questo anno), infatti nonostante la società sia sempre più avanzata, la brutalità del fenomeno rimane – riferisce Tomarelli –, la risposta è nei centri antiviolenza". Tra gli obiettivi, anche alcune pratiche che rafforzino la parità di genere. "È fondamentale vista la maggioranza di donne lavoratrici in Cna, – spiega Maria Teresa Rubbi, presidente del Cna Impresa Donna. – Sono previsti svariati progetti per raggiungere al pieno la parità necessaria".

Intanto, sabato è previsto un convegno che affronterà la violenza minorile su vari piani e in futuro un percorso che miri a combattere già dalla scuola la violenza in ogni sua forma. "Al tribunale dei minori, ogni giorno, c’è almeno un caso di violenza" puntualizza Mara Fantinati, psicologa e presidente dei Lions Club San Petronio. Sempre sabato, sarà presentato anche ‘Il segreto’, un libro che raccoglie le testimonianze delle vittime di violenze subite durante l’infanzia.