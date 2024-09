Asfaltatura via Farini e via Santo Stefano a Bologna, Lepore replica a Bignami: “Polemica agostana”

Bologna, 29 agosto 2024 - Quella sull’asfaltatura provvisoria di via Farini e via Santo Stefano “mi sembra tanto una polemica agostana e da campagna elettorale. Tanti esponenti del governo vengono in pellegrinaggio sull’asfaltatura per farsi fotografare, evidentemente hanno tanto tempo da perdere. Penso che nessuno di loro abbia mai preso un autobus per percorrere via Farini e Santo Stefano”.

Lo ha detto il sindaco Matteo Lepore rispondendo alle polemiche sollevate dal centrodestra e dal viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami, che ha definito, sulle pagine del Carlino, le operazioni di asfaltatura provvisoria “un’urgenza provocata dall’incuria del Comune”.

La replica del primo cittadino è arrivata a margine del bilancio conclusivo della mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”, ospitata al Museo Civico Archeologico. Un’esposizione che ha raccolto oltre 35mila visitatori dall’11 giugno al 25 agosto.

