Auto-ariete contro le vetrine. Spaccata al negozio Ovs Kids

Danni ingenti e bottino misero per la spaccata che l’altra notte ha mandato in frantumi vetrine ed ingresso del punto vendita Ovs Kids: negozio di abbigliamento per bambini che affaccia sulla Circonvallazione nord di Bazzano.

Un colpo messo a segno secondo il consolidato modus operandi di queste bande con l’uso di un’automobile rubata utilizzata come ariete per sfondare l’accesso al negozio. Ed è bastato un urto violento con il mezzo a retromarcia per avere ragione del cristallo e del telaio metallico. Da quel momento sono bastate poche manciate di secondi perchè la banda puntasse diretta all’obiettivo unico dell’azione: il registratore di cassa e i pochi contanti che per la precauzione ormai diffusa negli esercizi era limitata ad una cifra limitata.

Spavento e allarme nei vicini svegliati nel cuore della notte dal botto provocato dall’impatto. Con alcuni residenti che si sono affacciati alla finestra giusto il tempo per osservare che i malviventi si stavano già dileguando a bordo di un’automobile pronta per la fuga. L’allarme è stato poi diramato alla centrale operativa dei carabinieri arrivati sul posto con la pattuglia in servizio di vigilanza sul territorio. Dei predoni però non c’era più traccia.

I militari dell’Arma indagano su questo ed altri episodi di reati contro il patrimonio che negli ultimi giorni si sono registrati nel territorio bolognese, tanto che tre giorni fa una banda di predatori è stata bloccata e i suoi tre componenti di origine albanese sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale in quanto indiziati per avere messo a segno furti in abitazione avvenuti nelle scorse settimane tra San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi e Valsamoggia, in particolare proprio nel capoluogo di Bazzano, dove la sera precedente era stato denunciato in furto con scasso nella zona residenziale di via Carnevali.

g.m.