Auto e Moto d’Epoca. Il salone apre le porte in Fiera. Una festa per gli appassionati

Inaugura oggi Auto e Moto d’Epoca, il salone internazionale che si tiene alla Fiera di Bologna fino a domenica. Un debutto vero e proprio, nel cuore della Motor Valley: la manifestazione, giunta alla quarantesima edizione, ha scelto gli spazi espositivi della nostra città, trasferendosi dalla storica sede di Padova. A disposizione degli appassionati, dunque, ci saranno 235mila metri quadrati (di cui 15mila dedicati alle moto) distribuiti in 11 padiglioni. "Sarà una grande festa per tutti: espositori, collezionisti, visitatori e giornalisti da 40 Paesi nel mondo", ha annunciato Mario Carlo Baccaglini, ceo di Intermeeting. In esposizione un mix di pezzi storici, provenienti dalle più importanti collezioni al mondo.

Alla continuità tra passato e futuro è saldamente legata la partecipazione di importanti marchi automobilistici che, ad Auto e Moto d’Epoca, si rivolgono ad un pubblico di appassionati, mettendo in risalto il filo rosso che unisce le auto storiche ai nuovi modelli immessi sul mercato e all’innovazione e tecnologia che li accompagna. Ci saranno Volvo Cars Italia, Toyota Motor Italia, Fca Stellantis Heritage, Mercedes Benz Italia, Alpine, Bentley, McLaren, Bmw Motorrad, Carrozzeria Touring Superleggera. Non possono mancare, infine, i tanti Club e Registri, ognuno presente con le auto e le due ruote che hanno trasformato la storia dell’automobilismo in un patrimonio da custodire. Tra gli anniversari ecco i festeggiamenti per i 70 anni dell’Autodelta e i 100 anni del Quadrifoglio Alfa Romeo. Nella mostra ’100 anni di Orgoglio Italiano’ organizzata da Asi al Padiglione 25, è esposta l’Alfa Romeo Giulietta del 1956 appartenuta ad Enrico Mattei.

Orari: oggi cancelli aperti dalle 9 alle 18, domani e sabato dalle 9 alle 19, e domenica dalle 9 alle 18. Tutte le info per l’accesso e l’acquisto dei biglietti su: https:autoemotodepoca.com