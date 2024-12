Autopsia sul corpo trovato al parco Lunetta Mariotti: ipotesi suicidio per Iulian Covaci

Sarà affidato domani l’incarico per l’autopsia sul corpo dell’uomo trovato nel parco Lunetta Mariotti, venerdì mattina. L’ipotesi è che si tratti di Iulian Covaci, 54enne di origine romena scomparso a gennaio dall’ospedale di Codogno (Lodi).

Famigliari e amici di Covaci avevano lanciato anche degli appelli per ritrovarlo, rilanciati dalla trasmissione televisiva ’Chi l’ha visto?’. In tasca all’uomo, trovato nel parco con un laccio al collo, c’era un documento di identità con i dati di Covaci. Del rinvenimento del corpo è stato avvisato anche il Consolato.

Il cadavere è stato trovato da un operatore della ditta addetta alla cura del verde, mentre stava lavorando con il trattore, e ha chiamato subito il 112. Sul luogo della tragedia sono arrivati il pm Augusto Borghini, oltre al medico legale Filippo Pirani. L’ipotesi, al momento, è quella suicidiaria.

Indagano i carabinieri della stazione Navile, il Nucleo investigativo, con la squadra del Sis, e il Nucleo operativo. La Procura ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio. Iulian Covaci lavorava come operaio nel settore edile, ma da gennaio non aveva più fatto rientro in cantiere. Ora con le indagini si cercherà di ricostruire gli ultimi mesi della sua vita e di chiarire le cause che hanno portato al decesso.