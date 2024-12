Autostrade: "Il Passante non è in discussione"

Il Passante si farà. Parola di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Aspi (Autostrade per l’Italia), che risponde così ai dubbi sollevati l’altro giorno dal sindaco Matteo Lepore in merito alle scelte del Governo e di Matteo Salvini, vicepremier e ministro ai Trasporti.

"Il Passante di Bologna è un’opera strategica, mai messa in discussione né dal ministero delle Infrastrutture, né da Autostrade per l’Italia – puntualizza Tomasi –. Il Passante è incluso nell’ambito del nostro ‘Pef’ (Piano economico finanziario, ndr) attualmente in fase di approvazione al Ministero, come per altre concessionarie, e voglio sottolineare che tutte le altre opere previste nel piano, a partire dalla Gronda, non sono mai state messe in discussione. Oggi nessun iter è soggetto a ritardi e sono in corso tutte le attività previste e concordate con le autorità locali, in linea con il programma. Pieno supporto da parte del ministro Salvini e massima collaborazione con tutte le istituzioni interessate".

Tomasi si esprime così dopo che Lepore aveva manifestato alcune perplessità.

"Per il Passante manca la firma del ministro Salvini all’opera e mancano i soldi perché Autostrade sta negoziando con lo Stato il finanziamento non solo del Passante, ma di tutte le manutenzioni della rete autostradale – il Lepore pensiero –: ha presentato un piano da 36 miliardi e il Governo al momento ne ha solo 14, deve scegliere se portare avanti la Gronda di Genova o il Passante di Bologna".

E ancora, in riferimento a Salvini: "È la persona che deve risolvere questo problema e in questo momento sta trovando le risorse, più di un miliardo, per il Ponte sullo Stretto di Messina e lo sta facendo tagliando risorse per la manutenzione alle Città metropolitane e alle Provincia e non mi pare una scelta oculata". Poi il sindaco aveva aggiunto: "Spero che Salvini, prima di andare in un altro ministero (parlando dell’ipotesi di un suo ritorno al Viminale ventilata dopo la ‘sentenza Open arms’, ndr) firmi sul Passante, così sappiamo che fine farà questa opera per noi strategica".

