‘Autunno fuori dal comune’. Visite alle bellezze del territorio

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna ‘Autunno fuori dal comune’, la campagna di turismo di prossimità per scoprire le tante bellezze che ci circondano e promuovere esperienze ‘a due passi da casa’ tra Bologna e Modena. L’iniziativa è promossa dal Territorio turistico Bologna-Modena con i rispettivi Comuni, in collaborazione con eXtraBO e ModenaTur, a cui si affianca il supporto della Regione Emilia-Romagna e di Confcommercio-Ascom per il filone bolognese, per valorizzare il patrimonio locale, incentivando le persone a uscire dai centri storici per scoprire o riscoprire luoghi poco conosciuti.

Saranno diciotto – dieci nel bolognese e otto nel modenese – le esperienze disponibili durante i quattro weekend dal 9 novembre al primo di dicembre.

"Sul piatto le eccellenze che spesso raccontiamo a chi viene da fuori ma che per questi quattro weekend vogliamo offrire ai nostri vicini di casa e concittadini- ha detto Mattia Santori, presidente del Territorio turistico Bologna-Modena. Nel programma poi un mix tra alcuni vecchi cavalli di battaglie e alcune novità".

Sull’Appennino bolognese sono stati organizzati quattro differenti percorsi ad anello di circa 7 chilometri che prevedono la visita alle nuove opere di land art installate lungo il percorso Bologna Montana Art Trail.

La prima escursione è prevista il 9 novembre con partenza e arrivo nel centro di Loiano, la seconda programmata nel weekend successivo, si snoderà lungo i sentieri dell’Alpe di Monghidoro con partenza e arrivo nel borgo di Piamaggio, la terza, il 23 novembre, prevede un percorso che parte dal borgo di Montefredente (San Benedetto Val di Sambro) per poi proseguire nel mezzo di una natura incontaminata, l’ultima, il 30 novembre, partirà da Monzuno per esplorare l’incantevole parco Rio Maore.

I più sportivi potranno esplorare anche la Valle del Savena e del Lognola a Monghidoro con un tour in e-bike, accompagnati da professionisti di E-xplora.

Anche gli appassionati di gastronomia non rimarranno delusi grazie all’esperienza organizzata nel laboratorio Discovering Gelato ad Anzola presso il Gelato Museum Carpigliani fino alla scoperta della mortadella di filiera Zivieri a Zola Predosa per un viaggio sensoriale alla scoperta dei processi produttivi di uno dei salumi più amanti nel mondo.

L’iniziativa è volta anche a promuovere il benessere e il relax dei turisti grazie all’esperienza nelle acque termali di Porretta.

Per chi invece preferisce immergersi nella storia e nella cultura nel nostro territorio ci saranno visite guidate a Casa di Lucio Dalla a Bologna, al museo Ducati a Borgo Panigale e nei luoghi dove nacquero le invenzioni di Guglielmo Marconi con un percorso nella Villa Griffone a Sasso Marconi, mentre la Rocchetta Mattei e la Chiesa di Alvar Aalto a Grizzana Morandi offriranno un interessante percorso storico- architettonico.

"Sul piatto le eccellenze che spesso raccontiamo a chi viene da fuori ma che per questi quattro weekend vogliamo offrire ai nostri vicini di casa e concittadini", afferma in conferenza stampa Mattia Santori, presidente del Territorio turistico Bologna-Modena. Tutte queste esperienze e anche le visite alle bellezze del Modenese sono prenotabili online sui portali extrabo.com e visitmodena.it. In alternativa sarà possibile effettuare le prenotazione anche nei punti informativi extraBO e Bologna Welcome.

Martina Muzio