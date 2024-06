Banca di Bologna e solidarietà: "Sempre con il territorio"

Grandi eventi, solidarietà e territorio: sono le coordinate seguite da sempre da parte di Banca di Bologna, e in particolar modo in questi ultimi mesi dell’anno. A partire dalla tappa bolognese della Mille Miglia, come sottolinea il presidente dell’istituto, Enzo Mengoli. "La Mille Miglia a San Lazzaro, la partnership con il Comune, la comunicazione sviluppata attorno a questo evento, la vestizione con allestimenti speciali lungo il percorso urbano e nella piazza Bracci, lo standing internazionale dell’evento e la larghissima partecipazione di cittadini hanno consentito di dare vita a un momento entusiasmante e di forte notorietà per la città di San Lazzaro", sottolinea il numero uno di Banca di Bologna.

L’istituto è stato in prima fila anche nel sostenere la Cena organizzata da Bimbo Tu nel cuore del centro, che ha messo a sedere mille persone nella centralissima via Rizzoli. "La seconda edizione della cena di Bimbo Tu – ricorda Mengoli – è un atto di solidarietà, di responsabilità sociale verso i temi che questa importante associazione affronta: la salute, la ricerca, i servizi per la cura e l’assistenza alle persone che ne hanno necessità. Con Bimbo Tu la nostra collaborazione viene da lontano, e la cena dedicata alla raccolta fondi per la ricerca e l’attività rivolta alla prevenzione e cura dei disordini alimentari dei giovani ha avuto un grande successo di partecipazione, portando all’associazione oltre 90 mila euro e questo per noi è motivo di grande soddisfazione".

Banca di Bologna, infine, è stata impegnata anche nello sviluppo e nell’adeguamento della propria rete, una strategia in controtendenza, osserva Mengoli, "considerando quanto sta avvenendo da più parti con la cosiddetta ‘desertificazione bancaria’. Stiamo continuando il nostro percorso di crescita e per questo da un lato abbiamo adeguato le filiali esistenti alle nuove modalità operative, anche con ristrutturazioni importanti. La prossima riguarderà proprio la nostra filiale di Ozzano, dove ha avuto inizio il nostro percorso. Nell’autunno scorso abbiamo inaugurato due nuove filiali, in centro a Bologna e a Casalecchio. Il prossimo appuntamento è a inizio luglio nel Modenese, dove inaugureremo altre 2 nuove filiali".